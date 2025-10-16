Díaz rechaza la subida de cuota de autónomos y advierte que penalizará a las rentas bajas

Bruselas, 16 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, rechazó este jueves la propuesta del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones de subir las cotizaciones a los autónomos y añadió que penalizaría «de manera singular» a aquellos con rentas más bajas.

«Por lo que conozco, por los medios de información, he de anticiparles que no la compartimos en absoluto», dijo Díaz desde Bruselas, donde se reunirá con la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) responsable de Empleo, Roxana Minzatu.

La líder de Sumar añadió que «en una política progresista de cotizaciones a la Seguridad Social, la progresividad ha de empezar por arriba» y que «la propuesta, tal y como la he conocido, penaliza de manera singular a los autónomos, a las autónomas, con rentas más bajas».

La vicepresidenta insistió en que su propuesta «es caminar hacia una realidad de cotizaciones por ingresos reales».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso este lunes sobre la mesa una propuesta de cuotas para los trabajadores autónomos de cara a 2026, que supone elevar en 17 euros la más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

La propuesta ha sido recibida en la mesa con algunas críticas de las asociaciones de autónomos, como la ATA, que la ha calificado de «nuevo sablazo» y se ha quejado de que se plantee subir las cotizaciones en 200 euros anuales a quien no gana ni 3.000 euros.

Sin embargo, la ministra Elma Saiz, pidió este jueves «tranquilidad y sosiego» a los autónomos porque la propuesta de nuevas cuotas para los tres próximos años está «encima de la mesa de diálogo social» donde se está negociando. EFE

