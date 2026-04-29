Dúo Alexis y Fido recibirá Premio a la Trayectoria Artística en Premios Tu Música Urbano

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San Juan, 29 abr (EFE).- El dúo puertorriqueño de reguetón de Alexis y Fido, conocido como ‘Los reyes del perreo’, será reconocido con el Premio a la Trayectoria Artística en los Premios Tu Música Urbano Mix 2026, que se llevarán a cabo el 4 de junio, informó este miércoles la organización del evento.

‘Los Pitbulls’, como también se conoce al dúo, serán premiados «destacando su impacto y legado dentro del género urbano», resaltó la organización de la cita musical que se celebrará en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, indicó Soraya Sánchez, productora del evento.

«Esta edición de Tu Música Urbano Mix celebra no solo la música, sino también la evolución de la industria. Apostamos por una noche dinámica, diversa y representativa del momento que vive la música latina, donde el talento y la conexión con el público son protagonistas», dijo Sánchez en un comunicado.

El dúo ha sido nominado en múltiples ocasiones a los Latin Grammy, Premios Lo Nuestro, Premios Tu Música Urbano, entre otros galardones.

Además, Alexis y Fido han colaborado con grandes exponentes del género urbano como Daddy Yankee, Zion & Lenox, Wisin, Arcángel, Maluma, entre otros.

Su álbum debut, ‘The Pitbulls’ (2005), se ubicó en el primer puesto en los Top Latin Album y segundo en la lista de Billboard Top Heatseekers, además de obtener un Disco de Oro por el éxito en las ventas.

Dos canciones de Alexis y Fido, ‘5 Letras’ y ‘El Tiburón’, fueron reconocidas recientemente por la revista Rolling Stone entre las ‘100 mejores canciones de reguetón de todos los tiempos’.

Por otra parte, la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 serán conducidos por la Mis Universo 2006, Zuleyka Rivera, y la presentadora Gil López.

El evento contará con la participación de artistas invitados como Olga Tañón, María Becerra, La Perversa, Santos Bravos, Mar Solís y Hanzel la H. EFE

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