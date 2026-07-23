Daños «irreparables» en una zona natural de Albania por resort vinculado a los Trump

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Los trabajos preparatorios realizados durante apenas unos días en la zona donde se proyecta un gran complejo hotelero vinculado a la familia Trump ya han causado daños «irreparables» en la costa albanesa y han puesto en riesgo sus paisajes y su fauna, advirtieron oenegés y científicos.

«Las excavadoras en las playas ya dañaron los lugares de anidación de las tortugas bobas, amenazadas de extinción», denuncia el biólogo marino Olsi Nika. Al frente de la oenegé EcoAlbania, está consternado por los destrozos hechos en la orilla de la laguna de Narta entre el 5 y el 30 de mayo.

En imágenes satelitales obtenidas por la AFP se observa que durante ese periodo se abrió una carretera, se desforestó una zona completa y se construyó un puente para atravesar el brazo de agua que conecta el cuerpo de agua con el mar.

Las dunas de Narta fueron destruidas por el trazado de las vías de acceso, se han talado árboles y se ha vertido concreto en las zonas costeras cercanas, lo que pone en peligro a numerosas especies de aves.

«Un auténtico desastre para la biodiversidad» que afecta a varios cientos de hectáreas, afirmó Nika, al sostener que las «intervenciones en un canal esencial entre la laguna y el mar alteraron gravemente los intercambios de agua indispensables para el equilibrio de los humedales».

– Daños irreparables –

Para Ferdinand Bego, profesor de la Universidad de Tirana, movilizaciones de manifestantes permitieron suspender los trabajos de nivelación del terreno, pero los «daños causados antes de la construcción, en términos de patrimonio, son en gran parte irreparables».

Es urgente limitar las pérdidas en este delta «de excepcional valor para la conservación» en el Mediterráneo, coincidió el profesor Friedrich Schiemer, de la Universidad de Viena, quien visitó el lugar en junio.

Los proyectos de desarrollo turístico a gran escala podrían «comprometer de manera irreversible su integridad natural», advirtió.

Las asociaciones ecologistas llevaban tiempo alertando sobre el proyecto, mencionado por primera vez en 2024 por Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, como una iniciativa para construir hoteles de lujo en medio de colonias de flamencos y en una isla deshabitada.

Se trata de un proyecto políticamente sensible, con un costo superior a los 4.500 millones de euros (más de 5.000 millones de dólares), y la indignación estalló cuando hace seis semanas aparecieron las alambradas para delimitar el complejo.

Una manifestación, reprimida por guardias de seguridad privados, encendió la mecha. Al día siguiente, en un pódcast grabado, la hija de Trump, Ivanka, explicó: «Tenemos cinco millas (8 km) de costa directamente frente a la isla, esta magnífica península con una laguna a un lado, el océano al otro y hermosas playas de arena blanca».

Desde entonces las protestas se suceden.

El gobierno de Edi Rama, en el poder desde hace 13 años, defiende el «proyecto más hermoso de Europa», la llegada de capitales internacionales y la transformación del turismo albanés en un sector de mayor categoría, así como la creación de empleo y la valorización del suelo costero para ponerse al nivel de Montenegro, Grecia y Croacia.

– Dua Lipa se pronuncia –

A mediados de junio un grupo de científicos se desplazó al lugar para evaluar los posibles daños causados por los trabajos preparatorios.

En una declaración publicada tras su visita, señalaron los daños provocados «a los hábitats de anidación de la tortuga boba («Caretta caretta») por el uso de maquinaria pesada a lo largo de las playas de Dajlan y Portonova», así como «las intervenciones en el canal de Portonova, susceptibles de modificar el intercambio natural del agua entre la laguna y el mar».

Además, señalaron «una mayor perturbación de las especies de aves que dependen de la zona para alimentarse, descansar y reproducirse».

Aunque en Tirana las manifestaciones son menos numerosas desde mediados de julio, opositores al proyecto recibieron el apoyo inesperado y de peso de la estrella del pop británica de origen kosovar Dua Lipa.

La cantante afirmó en su pódcast compartir las preocupaciones sobre las condiciones en las que las autoridades concedieron el permiso de construcción, después de que la ley fuera modificada para ello en 2024.

Incluso la Unión Europea, a la que Albania espera incorporarse en 2030, intervino para recordar las negociaciones en curso sobre el capítulo 27, relativo al medioambiente y al cambio climático.

«Incluso antes del inicio de estas protestas, habíamos acordado con Albania que las modificaciones de 2024 a la ley sobre áreas protegidas y a la ley sobre inversiones estratégicas serían derogadas» durante el año, declaró en julio la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos.

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