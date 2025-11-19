Daños del huracán Melissa equivalen al 41 % del PIB de Jamaica, según informe

2 minutos

Washington, 19 nov (EFE).- El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimaron este miércoles que los daños provocados por el huracán Melissa en Jamaica ascienden a 8.800 millones de dólares, una cifra equivalente al 41 % del PIB de 2024, lo que lo convierte en el huracán más costoso en la historia registrada del país.

En el informe de estimación de daños, realizada tras el paso del ciclón, evaluó afectaciones en los «sectores residencial, no residencial, de infraestructura y agrícola», de acuerdo con un informe publicado por ambas instituciones financieras.

Según los resultados preliminares, el 41 % de las pérdidas correspondió a viviendas, mientras que la infraestructura representó el 33 %, los edificios no residenciales el 21 % y el sector agrícola el 5 %, incluyendo ganadería e infraestructura rural.

Aunque los daños físicos en la agricultura fueron menores, se anticipan pérdidas económicas significativas.

«Jamaica se prepara para iniciar la fase de reconstrucción tras el impacto del huracán Melissa», afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

«El Banco Mundial está listo para movilizar apoyo financiero y técnico, en coordinación con otros socios internacionales», añadió Guerra.

Por su parte, la vicepresidenta del BID para Países e Integración Regional, Anabel González, destacó que la magnitud del desastre exige una respuesta rápida y basada en datos.

El Banco Mundial y el BID recordaron que Jamaica cuenta con un sistema de financiamiento para la gestión del riesgo que ha permitido responder a eventos previos, pero que la escala de este desastre requerirá esfuerzos adicionales.

Melissa azotó Jamaica a finales de octubre como un huracán categoría 5 y dejó al menos 45 muertos y 15 desaparecidos, según autoridades jamaicanas. EFE

dte/rrt