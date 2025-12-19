Daca se blinda para recibir el cuerpo del líder radical asesinado en medio de la agitación

Nueva Delhi, 19 dic (EFE).- Las autoridades de Bangladés han desplegado este viernes un dispositivo de seguridad en el aeropuerto y los accesos a Daca ante la llegada de los restos del líder estudiantil Sharif Osman Hadi, cuyo asesinato ha sumido al país en una crisis de protestas y violencia.

El vuelo comercial de Biman Bangladesh Airlines que traslada el cuerpo desde Singapur tiene previsto aterrizar a las 18:05 hora local (12:05 GMT), según confirmaron el portal local Banglanews24 y la plataforma política Inqilab Mancha, a la que pertenecía el fallecido.

La repatriación marca un momento crítico para el Gobierno interino, que teme que el recibimiento del cadáver se convierta en el detonante de nuevos disturbios.

Para intentar contener la situación, el jefe del Gobierno, Muhammad Yunus, anunció en un discurso televisado la declaración de duelo nacional para mañana, mientras que la Policía Metropolitana de Daca (DMP) oficializó una recompensa de 5 millones de takas (unos 42.000 dólares) por información sobre los autores del crimen.

La escalada de violencia se desató la noche del jueves, tras confirmarse el fallecimiento del activista en un hospital de Singapur.

Grupos de manifestantes asaltaron en la capital las sedes de los diarios Prothom Alo y The Daily Star, a los que acusan de mantener una postura favorable a la India, provocando incendios y destrozos materiales que forzaron la intervención de los servicios de emergencia y motivaron el actual apagón mediático.

«Este ataque indeseado y despreciable contra su organización y sus periodistas me ha entristecido profundamente. El gobierno está a su lado en estos momentos difíciles», expresó Yunus en una conversación telefonica con los editores de los medios tras el ataque.

Por primera vez en sus tres décadas de historia, The Daily Star, el principal diario en inglés del país, no llegará mañana a los quioscos. Su editor consultor confirmó la suspensión de la edición impresa debido a la destrucción de equipos clave tras el incendio provocado por las turbas que acusan a su línea editorial de favorecer los intereses de Nueva Delhi en detrimento de la soberanía nacional.

Al cese de publicación se ha sumado el diario financiero The Business Standard. El medio emitió un comunicado anunciando la suspensión temporal de operaciones por falta de garantías de seguridad para su personal, convertido en blanco de los manifestantes que exigen una prensa alineada con la «revolución de julio».

La hostilidad hacia la India, alimentada por la retórica del fallecido Hadi sobre la «hegemonía india», ha forzado también el cierre de sedes diplomáticas. Los Centros de Aplicación de Visas de la India (IVAC) publicaron avisos oficiales confirmando la clausura indefinida de sus instalaciones en Rajshahi y Khulna.

La medida responde al riesgo de ataques por parte de grupos que vinculan la inestabilidad política actual con una supuesta injerencia de la inteligencia india. EFE

