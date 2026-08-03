Dacia y Ford paran su producción en Rumanía por escasez de electricidad debido a la sequía

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Bucarest, 3 ago (EFE).- Los fabricantes de automóviles Dacia y Ford han accedido voluntariamente a parar su producción en Rumanía hasta el próximo día 19 debido a la caída del suministro de electricidad de la central nuclear de Cernavoda, la única del país, por la escasez de agua en el río Danubio, informó este lunes el Gobierno.

«Algunas empresas han iniciado labores de mantenimiento y reparación. Dacia y Ford han suspendido la producción desde hoyhasta el 19 de agosto, lo que supone una reducción del consumo de 200 megavatios», informó el primer ministro, Ilie Bolojan, tras reunirse con los representantes de 80 empresas industriales del país.

Los dos reactores de Cernavoda generan conjuntamente 1.400 megavatios, el 20 % de la electricidad que consume Rumanía. El pasado día 28 se desconectó uno de ellos y desde entonces las autoridades intentan mantener activo el segundo aumentando el nivel del agua, que se emplea para refrigerarlos.

El caudal del Danubio ha caído a mínimos en 40 años por la falta de lluvias, la reducción del agua procedente del deshielo alpino y las sucesivas oleadas de calor que afectan desde hace semanas a la región.

El primer ministro recalcó que las autoridades y los grandes consumidores industriales de electricidad han acordado medidas para reducir voluntariamente el consumo entre las 19.00 y las 23.00 horas, cuando la demanda nacional es mayor.

Bolojan dijo que el actual caudal de 1.450 metros cúbicos por segundo bajará hasta los 1.400 al final de la semana, e hizo un nuevo llamamiento a que ciudadanos, empresas e instituciones para que reduzcan el consumo de energía.

El jefe del Gobierno dijo que las medidas voluntarias de ahorro de los últimos días son visibles y que en la mañana de hoy el consumo fue de 200 megavatios por debajo de lo habitual.

También anunció que si el ahorro voluntario no basta, el Gobierno podría imponer restricciones en los próximos días.

Aun así, el Ejecutivo rumano mantiene que la seguridad energética no está en peligro y ha descartado que el aumento de las importaciones de energía vaya a elevar mucho el precio de la electricidad.

También Hungría tiene problemas de generación de energía por el bajo caudal del río y ha anunciado hoy que en las próximas 48 horas desconectará el último reactor aún operativo de su única planta nuclear. EFE

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