Daddy Yankee se une a acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

San Juan, 8 sep (EFE).- La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el reguetonero Daddy Yankee -ahora DY- y la empresa Multinational para continuar desarrollando el deporte en Puerto Rico.

El acuerdo tendrá vigencia las temporadas 2025, 2026,2027 y 2028, dijo en un comunicado el presidente de la FPF, Iván Rivera.

El convenio busca generar un verdadero impacto a través de actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y promoción de valores compartidos entre la Federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva, explicó Rivera.

«Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo de empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte», destacó el líder federativo.

Indicó además que la incorporación de DY y Multinational en esta iniciativa simboliza una sinergia única, que combina la fuerza empresarial con la proyección cultural y deportiva, abriendo nuevas oportunidades para el fútbol puertorriqueño en el ámbito local e internacional.

Con este acuerdo, de igual manera, la FPF reafirma su compromiso con el desarrollo integral del balompié en Puerto Rico, fortaleciendo su estructura y ampliando las posibilidades de crecimiento para atletas, clubes y selecciones, destacó el organismo deportivo.

Además, DY, Multinational y la FPF, tanto en las previas, durante y después del encuentro entre las selecciones masculinas de Puerto Rico y la campeona mundial de Argentina el 13 de octubre en Chicago, (Illinois, EE.UU.), darán el puntapié inicial a diversas actividades en conjunto que engloba este convenio. EFE

