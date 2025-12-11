Damasco considera «logro histórico» voto de Cámara de EEUU para eliminar sanciones a Siria

2 minutos

El Cairo, 11 dic (EFE).- El ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, consideró este jueves «logro histórico» el voto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a favor de eliminar las sanciones impuestas al Gobierno de Bachar al Asad, y que siguen pesando sobre el país pese a su derrocamiento en diciembre de 2024.

«Felicitamos al pueblo sirio por este logro histórico», dijo Shaibani en un mensaje en X, en el que subrayó que la decisión tomada este miércoles por la Cámara de Representantes estadounidense «refleja una creciente conciencia de la importancia de apoyar a Siria en esta etapa».

El Gobierno de transición sirio, así como varios países árabes y occidentales, así como organizaciones internacionales, ha instado repetidamente al levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el Gobierno de Al Asad, en particular las estadounidenses, conocidas como «Ley César», con el fin de ayudar a la reconstrucción y la recuperación económica de Siria tras 14 años de guerra.

«La derogación de la ‘Ley César’ es una victoria para la justicia y la firmeza de los sirios, y una muestra del éxito de la diplomacia siria, que trabajó con paciencia y fe para aliviar el sufrimiento y reabrir las puertas de la esperanza», dijo Al Shaibani en su mensaje.

«Siria agradece a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y a Estados Unidos por esta medida responsable (…) también agradece a todos los países que apoyaron (el levantamiento de la Ley César) y a los sirios que contribuyeron a este gran logro», añadió.

La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el miércoles un paquete de política de defensa, cuyo texto recoge, entre otros temas, la eliminación de las sanciones sobre sectores clave de Siria. Ese paquete debe ser aprobado posteriormente por el Senado.

La «Ley César», cuya denominación proviene del nombre de un exfotógrafo militar sirio que filtró imágenes que documentaban torturas y abusos cometidos en cárceles del régimen de Al Asad, incluye medidas punitivas que afectan no solo a instituciones o individuos sirios, sino también a cualquier empresa, persona o país que colabore con el ya derrocado régimen sirio en sectores claves, como los de energía, construcción, aviación o financiación. EFE

fa/rsm/cg