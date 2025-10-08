Damasco pide a milicias kurdosirias aplicar el acuerdo de disolución antes de fin de año

2 minutos

Estambul, 8 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, exhortó este miércoles a las Fuerzas de Siria Democráticas (FSD), las milicias kurdosirias, a aplicar antes del fin de año el acuerdo de disolución firmado en marzo pasado.

«No se han dado pasos concretos hasta ahora, todo sigue sobre el papel. Hacemos un llamamiento a las FSD a implementar el consenso que se ha alcanzado y hacerlo antes de fin de año», dijo Shaibani en una rueda de prensa con su homólogo turco, Hakan Fidan, durante una visita oficial a Ankara.

Recordó que entre el lunes y el martes tuvo lugar una nueva ronda de conversaciones entre el jefe de las FSD, Mazloum Abdi, y el presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, a través de la mediación de militares estadounidenses.

El acuerdo del 10 de marzo entre Damasco y las FSD prevé que las milicias kurdosirias se disuelvan para integrarse en las instituciones del Estado y traspasar al Gobierno central la administración del noreste de Siria, de facto autónomo desde el inicio de la guerra civil en 2011.

«Los FSD están dando los pasos de manera muy lenta», criticó Shaibani, al tiempo que prometió que Damasco «protegerá mejor que nadie los derechos de la población kurda».

Admitió que «en el pasado se cometieron errores políticos y económicos que pueden ser un motivo de esta tardanza», sin especificar más detalles.

Fidan, por su parte, insistió también que las milicias kurdosirias deben implementar el acuerdo «cuanto antes», subrayando que toda amenaza la estabilidad de Siria es también una amenaza para Turquía.

«En este punto, las FSD, que siguen una agenda separatista para el pretexto de luchar contra el Estado Islámico, deberían renunciar a la ecuación», insistió el jefe de la diplomacia turca. EFE

