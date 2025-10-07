Damasco y kurdosirios implementarán «de inmediato» acuerdo de alto el fuego tras choques

Damasco, 7 oct (EFE).- El ministro de Defensa sirio, Murhaf Abu Qasra, anunció este martes que se implementará «de inmediato» un acuerdo «integral» de alto el fuego con los kurdosirios en «todos los frentes» tras los choques de anoche que causaron víctimas en Alepo, en el norte del país.

Abu Qasra señaló en su cuenta de X que se reunió «hace poco» con Mazlum Abdi, el líder las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza armada liderada por kurdosirios, en Damasco, y acordaron «un alto el fuego integral en todos los frentes y puntos de despliegue militar en el norte y noreste de Siria».

«La implementación de este acuerdo comenzará de inmediato», añadió, en una decisión que se toma tras los choques en los barrios de Sheij Maqsoud y Ashrafieh de la ciudad de Alepo, entre las FSD y el Ejército sirio que comenzaron cuando este llevó a cabo «movimientos» en el norte y noreste de Siria.

Defensa siria justificó que estas operaciones formaban parte de «redespliegue planificado, no del inicio de nuevas operaciones militares», y lo achacaron a los «repetidos ataques» de las FSD «contra civiles y unidades del Ejército», así como sus «intentos de tomar nuevas aldeas y puestos militares», según recogió la agencia oficial siria de noticias, SANA.

También afirmó que en estos enfrentamientos «un miembro de las unidades de seguridad sirias murió y tres miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna resultaron heridos después de que las tropas de las FSD atacaran los puestos de control de seguridad alrededor del barrio Sheij Maqsoud».

Por otro lado, el portavoz de las FSD, Farhad Shami, acusó al Gobierno de que los choques son «resultado directo de las provocaciones de las facciones del Gobierno provisional y sus intentos de avanzar con tanques», y rechazó que atacaran los puestos de control de las unidades de Damasco.

Esto dos barrios de mayoría kurda estaban controlados por las FSD, alejadas de la región donde se concentran sus principales bastiones y rodeadas de territorio antes en manos del anterior régimen de Bachar al Asad, con el que los kurdosirios protagonizaron durante años incidentes que incluyeron diversos asedios temporales.

En base al acuerdo anunciado el pasado 10 de marzo entre el Gobierno y los kurdosirios, la alianza armada se retirará de los dos barrios alepinos «hacia la región al este del Éufrates», pero a cambio se abrirán dos centros de seguridad de su aliada Policía kurda o ‘Asayish’.

Pese a la firma de este acuerdo del pasado marzo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el cambio de régimen, el proceso estaba mayormente estancado por falta de consenso. EFE

