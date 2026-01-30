Damasco y los kurdosirios anuncian un acuerdo «integral» para su adhesión al Estado

Damasco, 30 ene (EFE).- Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) anunciaron este viernes un nuevo acuerdo «integral» para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal, después de que otro pacto previo decayera este mes en medio de enfrentamientos entre ambos.

«Un acuerdo de alto el fuego ha sido alcanzado entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática en el marco de un pacto integral, con un entendimiento sobre la integración por fases de las fuerzas militares y administrativas de ambas partes», reza el texto del acuerdo, difundido por las FSD y confirmado por fuentes gubernamentales a la televisión estatal siria, Al Ijbariya. EFE

