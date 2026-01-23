Damián Alcázar: «México todavía no se quita de encima esa terrible capa oscura y violenta»

Diego Estrada

Ciudad de México 23 ene (EFE).- ‘El Mochaorejas’, la nueva serie protagonizada por el actor mexicano Damián Alcázar, no solo cuenta la historia de un famoso secuestrador de la década de los 90, también habla de la «terrible capa oscura y violenta» que «todavía hoy» el país no se quita de encima, según indicó el intérprete este viernes.

En una entrevista con EFE, el actor dijo que la obra, basada en hechos reales, ofrece una mirada «muy objetiva e imparcial» sobre el momento histórico que vivía México en la década de 1990, cuando acaparaba portadas Daniel Arizmendi, un secuestrador que mutilaba las orejas de sus víctimas para presionar a sus familiares en el pago del rescate y que actualmente sigue recluido en prisión.

«El guión está perfectamente, muy bien escrito. No hay nada de apología al crimen, no hay nada lacrimógeno, no es ningún melodrama, es telenovela (…) Habla del México que empezó a oscurecerse unos años antes y que todavía no nos quitamos de encima esa terrible capa oscura y violenta», explicó.

‘El Mochaorejas’, que se estrena este viernes en la plataforma Vix, transmite para Damián Alcázar una historia de «terror», pero también una enseñanza para las familias.

«Si no hay amor, si hacemos que nuestros niños vean violencia, abandono y carencias, van a ser inseguros, y entonces podemos tener muchas psicopatías», añadió.

El actor de películas como ‘La ley de Herodes’ (1999) o ‘La dictadura perfecta’ (2014) representa en este nuevo proyecto, de ocho capítulos, a un asesino en serie, a quien trató de darle «toda la vida posible» gracias a un «arduo» trabajo previo de documentación de la crónica periodística de la época.

De ese contexto histórico, Alcázar sentencia a los «tecnócratas neoliberales» que gobernaban México en la década de 1990, a los que acusa de haber acabado con «muchas empresas y bajar los sueldos de manera miserable».

«Todo esto genera corrupción, impunidad y, evidentemente, hambre. Y esas tres cosas hacen violencia, porque la gente tiene que resolver sus problemas básicos», abundó.

En su opinión, ‘El Mochaorejas’ es también un esfuerzo para representar un periodo que «no se puede olvidar ni guardar en un baúl», por lo que pidió que se «entienda y se analice» para poder «evitar su resurgimiento».

«Humanismo mexicano» frente a los problemas actuales

Ese clima de violencia extrema que describe la serie «no ha desaparecido» -advirtió-, porque la violencia «siempre va a ser similar» en un país que en la actualidad tiene «otros problemas mucho más graves».

Entre ellos destacó el narcotráfico, que se «tornó tan violento».

«Por ahí se dice que fue porque un señor les hizo la guerra y lo único que llegó a hacer es apalear el avispero, entonces no podemos frenar esta violencia», dijo, en referencia a la conocida ‘guerra contra el narco’ que se desató durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).

Lo contrapuso al actual modelo político llamado «humanismo mexicano», término acuñado por el ex presidente López Obrador (2018-2024) y que reivindica constantemente la actual mandataria, Claudia Sheinbuam, que a su juicio es una «nueva manera de ver la sociedad» y que permite «sacar a la gente de su penuria para que puedan vivir en armonía».

Lo resumió en ideales como que se comparta la riqueza o se imparta justicia para «acabar con la corrupción», algo que, aseguró, puede ser un «modelo» para los países vecinos porque «muchos van a querer ser así». EFE

