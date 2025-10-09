Damm invierte 80 millones de euros en fábrica en R.Unido, la primera fuera de la península

Bedford (R.Unido) 9 oct (EFE).- Damm, la empresa cervecera catalana, inauguró este jueves en el Reino Unido su primera planta de producción fuera de la península ibérica, en la ciudad inglesa de Bedford (al norte de Londres), tras una inversión inicial de 80 millones de euros.

La compañía, una de las más importantes de España en el sector de la cerveza, hizo oficial su desembarco físico en suelo británico con la apertura de su nueva sede, de 50.000 metros cuadrados, en uno de sus mercados internacionales más importantes.

El acto de inauguración estuvo encabezado por Jorge Villavecchia, director general de Damm, así como también la secretaria británica de Comercio para Europa, Ceri Morgan.

«Esto es solo el inicio (…) el objetivo es constituirse como la mayor cerveza independiente en Reino Unido», dijo el directivo, que destacó la inversión inicial de 70 millones de libras (80 millones de euros) que Damm ha destinado a la puesta a punto de su nueva fábrica en Bedford.

«Estos setenta millones de inversión son un apoyo para la industria local, este proyecto representa un gran compromiso con la sostenibilidad local e innovación que supondrá grandes beneficios a la región», agregó Morgan.

La adquisición de la fábrica Eagle Brewery tuvo lugar en 2022 y está ubicada en el corazón de Inglaterra, con acceso a Londres y Birmingham -las dos urbes principales del país-, permitiendo un mejor suministro y distribución de Damm en todo el territorio británico.

La fábrica en números

El mercado británico supone casi un tercio (30%) de las exportaciones totales de la cervecera catalana, según datos facilitados por la propia empresa, siendo su principal destino, sólo seguido por China -cerca de un 15 %-.

La capacidad de producción de la nueva fábrica de Bedford es de 1,8 millones de hectolitros con un objetivo de llegar a los dos millones para 2027, siguiendo la misma receta y fórmula original que en su planta de El Prat de Llobregat, con la que Damm se abre espacio en más de 90 países.

La inversión en la sede de Eagle Brewery también ha supuesto triplicar el número de empleados directos de Damm en el Reino Unido, hasta alcanzar casi los doscientos.

La fábrica de Bedford, que destaca por su flexibilidad para poder abastecer las distintas líneas de mercado de la propia empresa, se especializará en barriles y latas, con una capacidad de 300 barriles y hasta 90.000 latas por hora.

«La apertura de la fábrica es una señal del compromiso con este país, en el que llevamos invirtiendo durante muchísimos años.», concluyó el director de unidad internacional de Damm, Juan González. EFE

