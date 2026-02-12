Dan arresto domiciliario al periodista guatemalteco José Rubén Zamora preso desde 2022

afp_tickers

4 minutos

Un juez de Guatemala otorgó este jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022 por causas que, según organizaciones de derechos humanos, constituyen una persecución por sus denuncias contra políticos corruptos.

Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado tres años y medio preso acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que organizaciones como Amnistía Internacional consideran un montaje para silenciarlo por sus señalamientos contra el anterior gobierno de derecha.

«He tenido más tiempo en prisión del debido, he experimentado una situación de tortura, de represión psicológica, he sido una especie de cadáver viviente, pero creo que ha valido la pena», dijo Zamora a periodistas tras la audiencia a la que acudió vestido de traje negro.

El juez Maximino Morales argumentó que el periodista ya cumplió con la pena por el delito de falsificación de documentos de forma continuada, como establece el código penal, por lo que «se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna».

También deberá acudir cada 15 días a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) y tiene prohibido salir del país, determinó el juez tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia en el edificio de tribunales de la capital, constató un periodista de la AFP.

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran «corrupta» y «antidemocrática».

El diario cerró en 2023 mientras él estaba en prisión.

– «Preso de conciencia» –

El periodista, quien será trasladado a su domicilio en las próximas horas, se congratuló por la decisión y dijo que es «satisfactorio» que aún existan «jueces objetivos».

En tanto, José Zamora, hijo del periodista y quien está exiliado en Estados Unidos, comentó en X que su padre lleva 1.295 días de una «detención arbitraria», pero ahora podrá defenderse «en libertad».

A su vez, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) celebró «la liberación del periodista» y calificó el fallo como «un paso importante hacia la justicia».

Además, la entidad instó al Ministerio Público a «cesar el uso del derecho penal para silenciar a la prensa».

«El Estado debe garantizar la libertad de prensa y permitir que los periodistas trabajen con seguridad y sin represalias», agregó en la red social X.

Zamora fue declarado en 2024 «preso de conciencia» por Amnistía Internacional, que considera que estaba encarcelado por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción.

Para esta organización, el comunicador guatemalteco es víctima de cargos «infundados» que «se enmarcan en un patrón de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en Guatemala».

– Causas pendientes –

Zamora ha reiterado que es un «preso político» y que con el tiempo que lleva en la cárcel estima que ya cumplió una «condena anticipada».

La semana pasada, el periodista acudió a otra audiencia en la que solicitó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia que le otorgue arresto domiciliario de forma permanente por otra causa abierta, cuya fallo está pendiente.

Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 estuvo en arresto domiciliario, pero la medida fue revocada por petición de la Fiscalía y volvió a la cárcel de un cuartel militar capitalino donde ha estado desde su detención.

Zamora recibió en 2024 el reconocimiento a la excelencia por parte de la Fundación Gabo de Colombia.

ec/axm/cr