Dan de alta a la reina Margarita de Dinamarca tras cinco días ingresada por una angina

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Copenhague, 19 may (EFE).- La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido dada de alta este martes del Hospital del Reino en Copenhague tras cinco días ingresada por una angina de pecho y ser sometida a una angiplastia, informó la Casa Real danesa.

Según señaló esta institución en un comunicado, Margarita, que regresará a su residencia del castillo de Fredensborg (al norte de la capital), deberá guardar reposo, por lo que se ha cancelado un acto en su agenda este sábado.

La reina fue ingresada el pasado jueves de urgencia, aunque en su última actualización, hace cuatro días, la Casa Real ya había destacado que se recuperaba «bien».

Margarita, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, mantiene el título de reina y sigue participando en actos oficiales.

Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era «de por vida», apeló entonces a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación para justificar su retirada. EFE

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