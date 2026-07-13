Dan una paliza en Belgrado a un escritor que quería conmemorar el genocidio de Srebrenica

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Zagreb, 13 jul (EFE).- La ONG Comité Helsinki para los Derechos Humanos en Serbia condenó este lunes la agresión contra el escritor y activista Vladimir Arsenijevic cuando preparaba un acto en memoria del genocidio de Srebrenica y denunció que el ataque refleja el clima de negacionismo e intimidación alentado por las autoridades serbias.

El escritor fue agredido por un grupo de hasta 30 encapuchados cuando preparaba el sábado una conmemoración del genocidio en Belgrado, lo que obligó a los organizadores a cancelar la ceremonia.

Arsenijevic sufrió golpes que le dejaron hematomas y contusiones, para los que recibió atención médica pero no fue hospitalizado.

El Comité Helsinki sostuvo que la agresión contra Arsenijevic, un conocido novelista, columnista, traductor y editor de 61 años, distinguido en 1994 con el prestigioso premio literario serbio NIN, no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la política estatal de negar ese genocidio e intimidar a quienes se salen de la línea oficial.

Las autoridades de Serbia y de la serbobosnia República Srpska de Bosnia-Herzegovina no reconocen que en Srebrenica fuerzas serbobosnias cometieran en 1995 un genocidio contra la población civil bosniomusulmana, al ejecutar a más de 8.300 varones y niños de esa etnia, según determinaron tribunales internacionales.

Los medios de comunicación públicos serbios y serbobosnios glorifican a los responsables de la masacre y niegan que fuera un genocidio.

El Comité recordó que incluso el intento de varias ONG pacifistas de celebrar una conmemoración más reducida en otro lugar fue interrumpido por personas que glorificaban al criminal de guerra Ratko Mladic, excomandante serbobosnio que cumple cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

«Esa política mantiene vivo el legado ideológico que provocó las guerras y los crímenes en masa y representa una grave amenaza para el futuro democrático de Serbia y la estabilidad de la región», sostiene el Comité Helsinki en su comunicado.

La agresión fue condenada por varias ONG serbias y regionales, así como por el jefe de la misión de la Unión Europea (UE) en Belgrado.

«Conmocionado e indignado por el violento ataque contra el escritor Vladimir Arsenijevic justo cuando se preparaba para conmemorar a las víctimas del genocidio de Srebrenica», escribió el embajador de la UE, Andreas von Beckerath, en X.

El diplomático pidió que las autoridades serbias «actúen con rapidez para llevar a los culpables ante la justicia y garantizar que los espacios públicos sean seguros para la conmemoración y la libre expresión».

En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias tomaron el control de Srebrenica, un enclave declarado «seguro» por Naciones Unidas, custodiado por cascos azules neerlandeses y poblado en su mayoría por musulmanes bosnios.

En los días posteriores, más de 8.000 hombres y niños bosnios fueron asesinados en ejecuciones organizadas por milicias serbobosnias, según estableció la Justicia internacional.

El entonces comandante militar serbobosnio, Ratko Mladic, y el líder político serbobosnio, Radovan Karadzic, fueron condenados a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.EFE

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