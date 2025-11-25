D’Andrea: «Lo importante es que Argentina está en cuartos y lo de menos son los premios»

Redacción deportes, 25 nov (EFE).-La selección argentina de fútbol sala femenino dio un paso decisivo en el Mundial de Filipinas al vencer por 3-2 a Polonia, un triunfo que le dio el pase a cuartos de final y marcado por la actuación sobresaliente de su meta Trinidad D’Andrea, que registró 19 paradas determinantes que sostuvieron al equipo en los momentos de mayor presión y la convirtieron en la figura del encuentro.

Aunque su rendimiento fue clave, D’Andrea evitó cualquier lectura personal y repartió méritos en todo el plantel. “Estoy feliz, pero no lo esperaba”, declaró a los medios de la FIFA.

“Los premios individuales siempre me ponen muy contenta, pero siento que los merecemos como equipo. Es un premio al esfuerzo de todas”. El reconocimiento a la mejor jugadora del partido llegó como síntesis de una actuación sólida y de una presencia que aportó tranquilidad en cada avance polaco.

«La verdad es que fue un partido) bastante difícil, bastante físico, pero yo nunca tuve duda de que lo íbamos a sacar adelante. Salir a la segunda parte con una jugadora menos, porque Silvana Navas es la mejor jugadora que tenemos, fue difícil. Pero por suerte, como grupo, todas las juntas lo sacamos adelante», se alegró.

Con la clasificación asegurada, Argentina encara ahora el cierre de la fase de grupos ante la selección anfitriona. Filipinas, impulsada por su público y capaz de anotar en sus dos presentaciones pese a las derrotas, promete un duelo intenso en un estadio que ya demostró ser un factor emocional para el equipo local.

En ese contexto, la voz de D’Andrea refleja el espíritu colectivo que sostiene a la delegación: “Argentina está para todo porque somos un equipo que se esfuerza mucho”, afirmó la portera, convencida de que el compromiso y la regularidad serán claves para seguir avanzando en el torneo. EFE

