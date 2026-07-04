Daniel Muñoz regresa a la titularidad en Colombia e Iñaki Williams es titular en Ghana

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Kansas City (Estados Unidos), 3 jul (EFE).- Los regresos de los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica a la titularidad son las novedades de Colombia para medirse este viernes por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Ghana, que tendrá desde el inicio al atacante Iñaki Williams.

De acuerdo con esto, Jhon Córdoba volverá a comandar el ataque del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y tendrá por sus costados a James Rodríguez y a Luis Díaz.

Así jugará Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Por su parte, Lawrance Ati Zigi; Marvin Senaya, Jerome Opoku, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Iñaki Williams son los elegidos de Carlos Queiroz para defender a Ghana. EFE

scr/gbf