Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento Económico Ecuador 2040 con apoyo del BID

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Guayaquil (Ecuador), 21 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador presentó este martes la ‘Agenda de Crecimiento Ecuador 2040’, una hoja de ruta que busca impulsar la generación de empleo, atraer inversión y mejorar la economía, elaborada con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

«La Agenda de Crecimiento 2040 nace con el propósito de darle al país una dirección clara para seguir creciendo, generar más oportunidades y lograr que ese crecimiento se refleje en la vida de cada familia ecuatoriana», dijo el presidentqe, Daniel Noboa, durante el lanzamiento de este plan, que se llevó a cabo en el Palacio de Carondelet, en Quito.

El mandatario admitió que ha tenido que tomar «decisiones duras» en materia económica, pero que convertir esas medidas en «proyectos sostenibles que cambien la vida de las personas es verdaderamente gobernar».

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la agenda está sustentada en cuatro pilares: la institucionalidad y seguridad jurídica; la estabilidad fiscal; la competitividad e inversión productiva; y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.

«Esta agenda nació al escuchar al Ecuador. Dialogamos con quienes conocen de cerca las realidades de nuestros territorios, con quienes sostienen y dinamizan la economía. Sus experiencias y propuestas fueron organizadas con rigor técnico en una visión compartida sobre cómo queremos que crezca nuestro país», añadió Moya.

El documento fue elaborado por los ministerios de Economía y Finanzas, de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y la Secretaría de la Administración Pública, con el acompañamiento técnico del BID.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, aseguró que la institución que lidera lanzará también la iniciativa ‘Ecuador Crece’, para acompañar la implementación de la Agenda 2040.

«El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo», añadió. EFE

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