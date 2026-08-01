Daniel Ortega: «Terroristas y golpistas» no tendrán espacio en las elecciones en Nicaragua

Compartir

3 minutos

San José, 31 jul (EFE).- El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este viernes que los «terroristas y golpistas», como tilda a los opositores y críticos con su Gobierno a los que ha privado de su nacionalidad, no podrán participar en futuras elecciones.

Durante un acto oficial, en Managua, el mandatario sandinista señaló que en coordinación con la Asamblea Nacional (Parlamento), supeditado a la Presidencia, preparan una reforma parcial a la Constitución con el fin de excluir de las elecciones a los «terroristas, a los golpistas».

«Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz y fortalecerla con leyes, con esas reformas (se busca) que no le den espacio a los terroristas, a los golpistas, donde venir a organizar de nuevo guerras como las que organizaron en 1856», cuando los dos partidos mayoritarios de entonces se enfrentaron, lo que permitió al «filibustero estadounidense William Walker autoproclamarse presidente de Nicaragua», indicó.

Ortega, quien copreside el país junto a su esposa, Rosario Murillo, matizó está vez las declaraciones que ofreció el 19 de julio en un mitin en Managua, cuando afirmó que «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder».

«Estamos trabajando unas reformas constitucionales para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones con soberanía y no como en la época de las invasiones norteamericanas en Nicaragua», señaló.

Comentó que esas reformas constitucionales son «para fortalecer la paz, porque mientras tanto los otros (opositores) siguen conspirando para meter la guerra».

«Aquí no se trata de imponer la paz con estados de sitios, a punta de balazos, se trata que se mantenga la paz reforzada por las leyes», insistió.

Sostuvo que las enmiendas asegurarán «que no queden allí lugares donde puedan (los opositores tildados de traidores a la patria o golpistas) volver a lanzar sus guerras criminales, como las que han lanzado contra Nicaragua y de eso debe estar claro el gobierno norteamericano: que Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz».

La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó este viernes que estudia convocar a una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación en Nicaragua, después de que Ortega anunciara que no habrá más elecciones.

El Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión extraordinaria el próximo 5 de agosto para debatir una resolución titulada ‘Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua’.

Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, tras completarse el proceso de salida iniciado por el Gobierno de Ortega, por lo que actualmente no cuenta con representantes ante el organismo.

Las declaraciones de Ortega generaron el rechazo de países vecinos, como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.

Es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con treinta años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990. EFE

mg/fa/jrh

(foto) (video)