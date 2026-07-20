Daniel Ortega apoya a Nicolás Maduro y acusa a Donald Trump de «monstruosidad»

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San José, 19 jul (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó este domingo su solidaridad y afecto con el depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de quien, dijo, fue víctima de una «monstruosidad» por parte de la Administración estadounidense de Donald Trump.

En un acto oficial con ocasión del 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega acusó a las «fieras diabólicas» de querer «dominar los pueblos para robarles sus riquezas», y puso como ejemplo la operación estadounidense cuyas fuerzas detuvieron en enero a Maduro durante un operativo en Caracas y lo trasladaron a Nueva York, donde enfrenta un proceso por cargos de narcoterrorismo, entre otros delitos.

«¿Qué hicieron (los EE.UU.) con todo su poderío?, fueron y asaltaron la Casa Presidencial donde estaba Nicolás con su esposa y mataron a sus escoltas, en su mayoría cubanos, y lo llevaron a una prisión en Estados Unidos. Eso es una mostruosidad», criticó Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007.

Según el mandatario sandinista, los políticos «que están al servicio de las potencias son los que les piden a las potencias que hagan lo mismo con Cuba».

«Hay cubanos en el exilio que le piden al Gobierno de Estados Unidos que invada militarmente Cuba y se lleven preso al comandante de la revolución, Raúl Castro», continuó.

Además de enviar su solidaridad y afecto a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, Ortega criticó a los organismos internacionales por no preocuparse por el depuesto presidente venezolano.

En abril pasado, Ortega tildó de «desquiciado mental» y de no estar «en sus cinco sentidos» a Trump por «secuestrar» a Maduro, y amenazar «con desbaratar» a Cuba a través de una operación militar

Estos ataques verbales chocan con la postura que habían mantenido Ortega y Murillo de evitar cualquier tipo de confrontación con EE.UU. desde la captura de Maduro, incluso con gestos de cierta apertura como la liberación de presos políticos, en lo que parecía un intento de que Trump no pusiera el foco en el país centroamericano.EFE

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