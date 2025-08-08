Daniel Ortega y Rosario Murillo se solidarizan con Maduro por la recompesa que ofrece EEUU

San José, 08 ago (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron este viernes un mensaje de respaldo y solidaridad a Nicolás Maduro tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que lleve al arresto del presidente venezolano.

En su mensaje de respaldo y solidaridad a Maduro, Ortega y Murillo compartieron parte de la letra de la canción ‘Que se redamen las copas’, del cantautor nicaragüense exiliado en EE.UU. Carlos Mejía Godoy, dedicada al héroe del país centroamericano Augusto C. Sandino (1895-1934), un líder nacionalista que encabezó un ejército irregular que luchó contra la ocupación de tropas estadounidenses en Nicaragua entre 1927 y 1934.

«Nicolás, hermano, valiente hijo de (Hugo) Chávez, valientísimo hijo de (Simón) Bolívar: Somos la misma raza; somos la misma sangre; somos nuestro americanos y caribeños, siempre más allá, defendiendo la patria grande, nuestras patrias, y ningún improperio, ninguna ocurrencia, ninguna demencia, ningún imperio nos doblega, porque ni nos vendemos, ni nos rendimos. ¡Jamás!», enfatizó la pareja presidencial nicaragüense en la misiva.

«Somos de patria libre, soberana… y esta, la soberanía, no la discutimos, nada más la defendemos. Adelante, Nicolás. Adelante, Venezuela. Vamos a vencer. Estamos venciendo. Lo sabemos», exclamaron Ortega y Murillo.

En su escrito, destacaron que Nicaragua es un país lleno de «heroísmos, fervorosas luchas y grandísimas obras de fe, entusiasmo, pasión y decisión», además de «invicta», y que Venezuela es «ejemplar, inspiradora, libertadora y tan heroica».

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, una cifra que duplica la ofrecida el pasado mes de enero.

Washington acusó a Maduro en 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025 aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Bondi compartió en redes sociales un video en el que describe esta recompensa como “histórica” y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La fiscal general también reveló que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la «patética» recompensa se trata de una «burda operación de propaganda política» y de «la cortina de humo más ridícula» que ha visto.

El miércoles, Maduro acusó al Gobierno de Trump de financiar una «conspiración fascista» contra Venezuela, por lo que pidió a las autoridades civiles y militares afinar los planes de «seguridad y de protección de la paz» nacional.

Daniel Ortega fue el principal aliado político y económico de Chávez en Centroamérica, y ahora lo es de Maduro.EFE

mg/fa/ad