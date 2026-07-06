Danilo apunta a retirarse de la selección de Brasil: «Siempre estaré apoyando como un fan»

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East Rutherford (EE. UU.), 5 jul (EFE).- El lateral derecho brasileño Danilo aseguró este domingo que su posible retirada de la selección es algo «natural por edad» y que estará siempre «apoyando en primera fila como un aficionado más» después de la derrota mundialista de Brasil 1-2 contra Noruega en octavos de final.

«Es natural por la edad, por la exigencia del fútbol. Yo tendré 35 años la semana que viene. Ahora voy a estar siempre en la primera fila como un aficionado más. Apoyando a los que continúen, con gratitud», expresó Danilo en zona mixta tras la eliminación de Brasil contra Noruega al caer 1-2 en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

El lateral derecho, exjugador del Real Madrid y que milita actualmente en el Flamengo brasileño, hizo autocrítica de la eliminación y la tildó como un momento de «tristeza y desilusión».

«Hay que asumir la responsabilidad con mucha tristeza. Es difícil encontrar palabras porque fue un partido donde ellos fueron más efectivos y ganaron, y eso duele», afirmó Danilo.

«Hoy teníamos un partido que podríamos haber ganado y no sucedió. Entonces, todo lo que se pueda decir puede sonar como una excusa y ese no es el punto», añadió el brasileño.

Danilo agregó que Ancelotti estaba «muy abatido» tras la derrota.

«Es italiano, pero en este momento el míster tiene un corazón totalmente brasileño», finalizó. EFE

jta/gbf

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