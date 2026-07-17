Dar aborda con China y la ONU asuntos regionales mientras Pakistán media entre EEUU e Irán

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Islamabad, 17 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, abordó en Shanghái con su homólogo chino, Wang Yi, y con el secretario general de la ONU, António Guterres, los últimos acontecimientos regionales e internacionales, en una visita que coincide con los esfuerzos de Islamabad por mantener vivo el proceso diplomático entre Estados Unidos e Irán.

Según un comunicado de la Cancillería paquistaní, los dos ministros «intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales y globales» y acordaron mantener una estrecha coordinación y consultas sobre asuntos de interés común.

Exteriores no precisó si Dar y Wang abordaron la crisis entre Estados Unidos e Irán, en la que Pakistán ejerce como mediador bajo el llamado Memorando de Islamabad, firmado en junio para encauzar una salida diplomática a la guerra entre Washington y Teherán.

Dar también se reunió en los márgenes de la conferencia con Guterres, con quien, según afirmó en X, intercambió opiniones sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales.

El jefe de la diplomacia paquistaní viajó a Shanghái para participar en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), celebrada después de la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), de la que Pakistán forma parte como miembro fundador.

Dar, también vice primer ministro paquistaní, indicó al término de su visita que regresaba a Islamabad para una «importante semana de compromisos diplomáticos» y responsabilidades oficiales, sin ofrecer más detalles.

Pakistán ha intentado reactivar las conversaciones técnicas previstas en el Memorando de Islamabad, después de que una nueva ronda que debía celebrarse este mes quedara en suspenso por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán.

El portavoz de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, afirmó ayer que la implementación del memorando afronta «desafíos», pero aseguró que Islamabad seguirá alentando a las partes a poner fin a la violencia y retomar las negociaciones técnicas. EFE

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