Darias no ve partidista la preocupación regional por plan de centralizar fondos europeos

Bruselas, 14 oct (EFE).- La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aseguró este martes que percibe «una misma melodía» en ciudades y regiones de distinto color político en cuanto a la preocupación por el intento de centralizar el próximo presupuesto de la Unión Europea.

«En el parecer de las ciudades y las regiones estoy oyendo una misma melodía que muestra la preocupación por la posible centralización de los fondos y también por un reparto mucho menor en cuanto a la distribución de esos fondos», señaló Darias en declaraciones a EFE durante su participación en el pleno del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas.

En el debate en el que ha participado en el pleno, Darias aprovechó para urgir a que el pilar social de la Unión Europea no quede debilitado en ese próximo presupuesto de la Unión Europea a siete años, que se está empezando a negociar para el periodo 2028-2034.

«Nos parece fundamental, para seguir construyendo esa Europa más inclusiva y más social, que el pilar social europeo siga teniendo la potencia y las acciones concretas para mejorar la vida de la gente en los territorios», explicó.

Preguntada por la negociación de estos programas sociales en un Consejo y Parlamento Europeos en los que el Partido Popular Europeo define las mayorías, Darias confió en que el «entendimiento sea posible» y en que todo el mundo tenga claro «cuál es el futuro que necesita Europa, más social y más pensando en la ciudadanía». EFE

