Darren Aronofsky recibirá el premio de honor en la próxima edición del Festival de Locarno

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Ginebra, 5 may (EFE).- El Festival de Locarno, la principal cita con el cine en Suiza, premiará en su edición de 2026, que se celebrará del 5 al 15 de agosto, al director de cine estadounidense Darren Aronofsky, quien recibirá el Leopardo de Oro a toda su carrera en el penúltimo día del certamen.

El cineasta neoyorquino, famoso por películas como ‘Réquiem por un sueño’, ‘Cisne negro’ o ‘The Whale’, participará en un acto de homenaje en el que se proyectarán otras dos de sus obras, ‘La fuente de la vida’ y ‘Mother!’, indicó en un comunicado la organización del festival.

«Provocadoras, espirituales y formalmente audaces en muchos momentos, sus películas han explorado durante más de un cuarto de siglo los límites de la fe, el deseo y la obsesión», destacaron los organizadores del festival, famoso porque muchas películas en el certamen se proyectan en la plaza principal de Locarno.

El pasado año el homenajeado fue Alexander Payne, y en ediciones anteriores del festival, que este año cumple 80 años, hubo ilustres galardonados como Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, John Waters, John Landis o Jane Campion. EFE

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