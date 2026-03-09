Darren Aronofsky y Lola Dueñas encabezan el cartel del Festival de Cine de Guadalajara

Guadalajara (México), 9 mar (EFE).- El director polaco-estadounidense Darren Aronofsky y la actriz española Lola Dueñas encabezarán el cartel de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que tendrá lugar del 17 al 25 de abril.

En conferencia de prensa, el presidente del patronato del festival, Guillemo Gómez, dio a conocer este lunes que Aronofsky recibirá el premio Mayahuel Internacional como un homenaje por sus aportaciones al cine contemporáneo.

El realizador asistirá a la ceremonia de premios y ofrecerá una conferencia magistral a estudiantes y público en general. El festival, además, programará una retrospectiva de sus filmes más representativos como ‘El cisne negro’, ‘Madre’, ‘Réquiem por un sueño’ y ‘La ballena’, esta última nominada a premios como el Óscar, Bafta y Critics Choice Award.

La actriz Lola Dueñas recibirá el premio Maguey por su trayectoria en cine que aborda la diversidad sexual y charlará con el público asistente en una conferencia magistral.

La actriz mexicana Luisa Huertas será reconocida con el premio Mayahuel de Plata al cine mexicano por su carrera de cinco décadas en teatro, televisión y cine. Huertas fue galardonada en 2025 con el Premio Ariel del cine mexicano por su actuación en la cinta ‘No nos moverán’.

Unas 200 películas serán exhibidas en el festival, de las cuales 70 formarán parte de la selección oficial, entre ellas cortometrajes y largometrajes mexicanos e iberoamericanos de ficción, documental y animación con un premio de 2,75 millones de pesos (155.485 dólares), anunció la directora del FICG, Estrella Araiza.

La película ‘Moscas’, del mexicano Fernando Emke, tendrá su estreno mundial en la inauguración de la edición 41 del festival, que además tendrá en su programación una exposición que mostrará las correspondencia entre el muralista José Clemente Orozco y el director soviético Sergei Eisenstein que marcó una influencia mutua.

Este año, Chile será el país invitado de honor del festival, aunque hasta ahora el comité organizador no ofreció detalles de quiénes conformarán su delegación ni de las películas que formarán parte de su programación. EFE

