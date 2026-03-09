Darren Aronofsky y Lola Dueñas lideran actividades de Festival de Cine en oeste de México

3 minutos

Guadalajara (México), 9 mar (EFE).- El director polaco-estadounidense Darren Aronofsky y la española Lola Dueñas encabezarán el cartel de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que tendrá lugar del 17 al 25 de abril.

En conferencia de prensa, el presidente del patronato del festival, Guillermo Gómez, dio a conocer este lunes que Aronofsky recibirá el premio Mayahuel Internacional como un homenaje por sus aportaciones al cine contemporáneo.

El realizador asistirá a la ceremonia de premiación y ofrecerá una conferencia magistral a estudiantes y público en general. El festival, además, programará una retrospectiva de sus filmes más representativos como ‘El cisne negro’, ‘Madre’, ‘Réquiem por un sueño’ y ‘La ballena’, esta última nominada a premios como el Óscar, Bafta y Critics Choice Award.

La actriz Lola Dueñas recibirá el premio Maguey por su trayectoria en cine que aborda la diversidad sexual y charlará con el público asistente en una conferencia magistral.

La actriz mexicana Luisa Huertas, será reconocida con el premio Mayahuel de Plata al cine mexicano por su carrera de cinco décadas en teatro, televisión y cine. Huertas fue galardonada en 2025 con el Premio Ariel del cine mexicano por su actuación en la cinta ‘No nos moverán’.

Elena Vilardell, Secretaria Técnica y Ejecutiva de Ibermedia, será galardonada con el Premio Industria FICG por el trabajo en este programa que impulsa la producción y distribución de filmes en la región.

Unas 200 películas serán exhibidas en 30 sedes cinematográficas, de las cuales 70 formarán parte de la selección oficial del festival, entre ellas corto y largometrajes mexicanos e iberoamericanos de ficción, documental y animación con una bolsa de 2,75 millones de pesos (155.485 dólares), anunció la directora del FICG, Estrella Araiza.

La película ‘Moscas’, del mexicano Fernando Emke, tendrá su estreno mundial en la inauguración de la edición 41 del festival, que además tendrá en su programación una exposición que mostrará las correspondencia entre el muralista José Clemente Orozco y el director soviético Sergei Eisenstein que marcó una influencia mutua.

Este año, Chile será el país invitado de honor del festival, aunque hasta ahora, el comité organizador no ofreció detalles de quiénes conformarán su delegación ni de las películas que formarán parte de su programación.

Gómez Mata señaló que ante las inquietudes de las invitadas y los invitados extranjeros desarrollan un protocolo con instancias estatales y municipales para garantizar la seguridad a propósito de los hechos violentos suscitados por el operativo de seguridad donde fue capturado el líder del CJNG, Nemesio Oceguera.

“Hemos recuperado la normalidad de la vida cotidiana y una manera de poderla conservar y avanzar es tener las precauciones que se tienen en cualquier gran urbe del mundo, que siempre hay margen para alguna situación”, recalcó. EFE

gdl/csr/eav

(foto)(video)