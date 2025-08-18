Data centers exigirán 1,5 GW en México para 2030 y podrían aportar más del 5 % de su PIB

4 minutos

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- México necesitará construir infraestructura eléctrica y de conectividad suficiente para alcanzar 1,5 gigavatios (GW) de potencia instalada hacia 2030 si quiere aprovechar su potencial de inversión en centros de datos, advirtió Adriana Rivera Cerecedo, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC).

Según la directora ejecutiva de MEXDC, México tiene el potencial de captar hasta 18.000 millones de dólares por centros de datos en los próximos cinco años y estimó que esta industria podría aportar hasta 5 % del producto interno bruto (PIB) si se amplía la conectividad y la energía en el mismo periodo.

Actualmente, detalló en entrevista con EFE, los centros de datos instalados en el país operan 250 megavatios (MW) y hay 74 MW en construcción, casi una quinta parte de la capacidad instalada que se requiere, por lo que “esa capacidad (de 1,5 GW) hoy no existe, la tenemos que construir”.

Rivera advirtió que cada nuevo proyecto requiere autorización del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y ejecutar “obras propias y de refuerzo”, que luego se donan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para beneficio de comunidades y escuelas.

Apuntó que la cadena de suministro incluye transformadores y sistemas eléctricos provistos por firmas como Huawei y Schneider Electric, WEG entre otras, al tiempo que resaltó las oportunidades para la industria eléctrica.

La ejecutiva subrayó además que la expansión requiere crecer al mismo ritmo en conectividad, mientras iniciativas como las de C3ntro Telecom, Fermaca y Neutral Network amplían redes de fibra óptica subterráneas y rutas internacionales.

Inversiones de hasta 18.000 millones de dólares

Sobre el potencial de inversión en México, Rivera admitió que, aún con “cifras conservadoras” se esperan más de 18.000 millones de dólares para instalar centros de datos en el país hacia 2030.

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha calculado que la inversión en data centers podría llegar a 9.200 millones de dólares de manera directa y hasta 27.000 millones incluyendo impactos indirectos.

De acuerdo con Rivera, con solo esos últimos recursos se podrían desarrollar 75 nuevos centros de datos, los cuales requerirían al menos 1,5 GW de energía.

El documento ‘Snapshot Report: Mexico Data Center Market 2023–2027’ anticipa, por su parte, unos 7.053 millones de dólares en inversión directa acumulada a 2027, con 3.089 millones en obras en curso y 3.964 millones anunciados.

El país pasaría de 81 MW a más de 500 MW y, sumando hiperescala, a 1.269.6 MW.

México es el segundo mercado más grande de América Latina y el central estado de Querétaro es el epicentro, con 22 proyectos anunciados (12 en construcción), con la presencia de gigantes como Microsoft, Amazon, KIO, ODATA/Aligned, Ascenty y Equinix.

El estudio coincide en que no hay riesgo de burbuja, pero sí de perder o retrasar inversiones por disponibilidad de energía en tiempo y forma, por lo que señala como prioridad fortalecer la transmisión de CFE y coordinar permisos con Cenace.

Ante la presión de cargas intensivas —IA y nubes híbridas— sugiere arrancar operaciones graduales mientras se concluyen subestaciones, y diversificar localizaciones: además del Bajío, destacan Monterrey, Guadalajara y corredores del Estado de México.

Perspectivas e impactos

Rivera prevé un efecto multiplicador ante estas nuevas demandas para el sector, pues comentó que los nuevos parques industriales ya piden entre 100 y 400 MW en su capacidad de generación “porque están alojando centros de datos”.

Además, explicó que la industria opera con sistemas de enfriamiento de circuito cerrado —98 % del parque— para minimizar el uso de agua y reducir impactos medioambientales asociados.

Según Snapshot hay 55 data centers en operación y 22 proyectos en el pipeline, con fuerte concentración en Querétaro; mientras que ha identificado que la falta de suministro inmediato está empujando nuevas ubicaciones como San Luis Potosí y Monterrey.

El crecimiento de la nube (migración, arquitecturas híbridas) y la llegada de hiperescalares sostienen la demanda., mientras Rivera insistió en que la prioridad es doble para el sector: “energía y conectividad. Sin ellos no puede haber un centro de datos”. EFE

jsm/csr/nvm