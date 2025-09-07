Datos oficiales; mayoría de casas afectadas por sismo marroquí de 2023 se reconstruyeron

Rabat, 7 sep (EFE).- Más de 45.800 casas afectadas total o parcialmente a causa del fuerte terremoto que sacudió Marruecos en 2023 fueron reconstruidas de un total de más de 52.000, según un recuento de EFE basado en datos oficiales de fuentes de las autoridades locales en las cuatro provincias más afectadas, donde algunos grupos de damnificados denuncian una situación aún precaria.

Este lunes se cumple el segundo aniversario del sismo, de una magnitud de 6,8, que se produjo en una zona montañosa del Alto Atlas afectando las seis provincias de Al Haouz, Taroudant, Marrakech, Chichaoua, Ouarzazate y Azilal, y causando casi 3.000 muertos, más de 5.000 heridos y decenas de miles de personas sin hogar.

En la provincia de Al Haouz, que más víctimas mortales y casas damnificadas registró por ser la más próxima al epicentro, se reconstruyeron casi 24.000 viviendas, lo que supone -según las mismas fuentes- un avance del 93 % en este mes de septiembre.

Añadieron que las tiendas de campaña «fueron retiradas definitivamente» en la zona, subrayaron que el avance de las obras de reconstrucción alcanzarán un 96 % en los próximos meses, y apuntaron que un 4 % de los damnificados aún no han comenzado las obras de construcción.

Asimismo, un total de 11.450 de viviendas fueron reconstruidas en la provincia de Taroudant, lo que supone un avance del 76 %, y 7.810 casas reconstruidas en Chichaoua, lo que representa un avance del 97 %, explicaron las fuentes que añadieron que el resto de las viviendas en esta segunda provincia «deberían estar terminadas a finales de noviembre».

En cuanto a Marrakech, las fuentes señalaron que 2.620 de viviendas fueron reconstruidas o rehabilitadas, con una tasa de avance que alcanzó un 85 %.

Por otra parte, la Coalición Civil por la Montaña y la Coordinadora Nacional de las Víctimas del Terremoto de Al Haouz, que representa a damnificados por el sismo, convocaron una sentada de protesta mañana lunes en Rabat para «destacar el sufrimiento continuo de las víctimas del terremoto y revelar la verdadera realidad que están viviendo», según informaron las dos entidades en un comunicado conjunto.

Tras el terremoto, el Gobierno marroquí asignó un presupuesto provisional de 120.000 millones de dirhams (11.200 millones de euros) a las tareas de reconstrucción en un programa de cinco años.

Para los damnificados, el Gobierno destinó una ayuda mensual de 2.500 dirhams (230 euros) durante un año y cinco meses, y una ayuda que oscila entre 140.000 dirhams (13.000 euros) y 80.000 dirhams (7.500 euros) para personas cuyas viviendas se derrumbaron totalmente o sufrieron daños parciales. EFE

