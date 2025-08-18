The Swiss voice in the world since 1935

Datos preliminares al 92 % confirman inédita segunda vuelta entre Paz y Quiroga en Bolivia

La Paz, 17 ago (EFE).- Los datos preliminares del órgano electoral de Bolivia al 92 % de las actas computadas confirmaron que el senador opositor Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, ambos opositores, disputarán una inédita segunda vuelta en octubre, tras las elecciones generales realizadas este domingo.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza el conteo con el 32,2 % de los votos, mientras que Jorge Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, alcanza el 26,9 %, de acuerdo con el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 92,4 % de las actas computadas, aunque no se trata aún del cómputo oficial. EFE

