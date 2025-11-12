Datos preliminares dan ventaja al partido del primer ministro en las legislativas en Irak

1 minuto

Redacción Internacional, 12 nov (EFE).- El partido del actual primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, Reconstrucción y Desarrollo, lidera el recuento de las elecciones legislativas celebradas el martes en el país, según resultados preliminares publicados este miércoles por la Comisión Electoral.

La Comisión Electoral Superior Independiente de Irak, que anunció que la participación superó el 55 %, señaló que el partido del primer ministro lidera en la mayoría de las provincias.

En Bagdad, la principal circunscripción del país, su partido logra 411.026 votos frente a los 284.109 del partido Progreso, del expresidente del Parlamento, Mohamed al Halbousi. EFE

lsr/jlp