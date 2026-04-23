Datos sanitarios de medio millón de británicos aparecen a la venta en China por Alibaba

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Dublín, 23 abr (EFE).- El Gobierno británico confirmó este jueves que los datos personales de los 500.000 miembros de la base de datos sanitaria del Reino Unido Biobank fueron ofrecidos para su venta en línea en China.

El secretario de Estado de Cultura y Tecnología, Ian Murray, indicó hoy que la información privada de todos ellos se halló ofertada en la página web del gigante comercial Alibaba, si bien no incluía nombres, direcciones, datos de contacto ni números de teléfono.

El dirigente explicó ante el Parlamento que la organización benéfica que gestiona Biobank informó este lunes al Gobierno del laborista Keir Starmer sobre este incidente, que calificó de «abuso inaceptable».

Murray reveló que el contenido había sido descargado de forma legítima por tres centros de investigación en China, a los que se ha revocado ahora el acceso a Biobank, una de la base de datos más completa del mundo de información biológica, de salud y estilo de vida.

El Ejecutivo de Londres, dijo, está trabajando para determinar las causas de esta brecha de seguridad y aseguró que no se llegaron a efectuar compras de datos a partir de las tres listas publicadas en línea.

Según Murray, los anuncios en Alibaba, una de las principales plataformas de comercio digital del mundo, fueron retirados gracias a la cooperación con el Gobierno chino.

Por su parte, el consejero delegado de Biobank, Rory Collins, señaló que se ha suspendido temporalmente el acceso a su plataforma de investigación y que reforzarán la medidas de seguridad, al tiempo que pidió disculpas al medio millón de voluntarios que participan en este proyecto.

Aunque Biobank elimina cierta información personal, como nombres o direcciones, antes de dar acceso a ella a investigadores, Murray reconoció que sí incluye datos sobre el género, edad, estatus socioeconómico o muestras biológicas.

También aceptó que algún voluntario podría ser identificado a partir de los datos disponibles, pero solo a través de «procesos muy avanzados». EFE

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