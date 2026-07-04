Davinson Sánchez: «El equipo viene haciendo un gran trabajo»

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Kansas City (Estados Unidos), 3 jul (EFE).- El central colombiano Davinson Sánchez valoró este viernes el «gran trabajo» que están haciendo los dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo tras la victoria por 1-0 ante Ghana por los dieciseisavos de final.

Ya hablando de ese encuentro, indicó que los sudamericanos supieron tener tranquilidad y destacó el trabajo en equipo para controlar el juego.

«Hoy vimos que nuestros atacantes robaron un montón de pelotas desde atrás e hicieron nuestro trabajo mucho más fácil. En ataque nos colocamos un montón de veces en posición de ataque -valga la redundancia- los de la línea de cuatro. Es un colectivo y yo creo que cada quien tiene un rol importantísimo», afirmó Sánchez.

En ese sentido, celebró que el portero colombiano haya intervenido en pocas ocasciones y recordó que en torneos cortos «quien tiene la mejor defensa es quien tiene más chances de seguir avanzando».

La selección de Colombia se clasificó este viernes a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.

El gol del número 11 le alcanzó a los dirigidos por Lorenzo para sellar su boleto en un partido en el que desperdiciaron algunas jugadas que pudieron cerrarlo antes y en el que no tuvieron problemas en el fondo.

En el marco de los octavos de final, Colombia se enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio en la ciudad canadiense de Vancouver. EFE

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