Davos, el trampolín del gobernador de California para plantar cara a Trump ante las élites

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, elevó en el Foro Económico Mundial de Davos el pulso político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presentarse ante las élites globales como un modelo alternativo frente al aislamiento y la deriva autoritaria de la Casa Blanca.

Su presencia en uno de los eventos económicos más importantes del mundo le ha brindado no solo una plataforma para proyectar una imagen de contrapeso, sino también para construir una red de influencia y estabilidad entre las personalidades influyentes que trasciende la esfera nacional.

«Claramente se está preparando para postularse a la Presidencia en 2028. Mientras sus posibles oponentes demócratas se dirigen a audiencias en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, él se dirige al Foro Económico Mundial de Davos, una plataforma muy ventajosa», indica a EFE Dan Schnur, profesor en el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California-Berkeley.

Al foro, fue invitado «como contrapunto de Trump. Así que, desde una perspectiva puramente política, Newsom no podría pedir nada mejor», agrega el analista.

Combatir fuego con fuego

El líder del principal bastión demócrata en EE.UU. le dio a probar a Trump de su propia medicina: acudió a Davos con un discurso en el que reforzó el multilateralismo y en el que vendió su modelo de gobierno en California como el verdadero motor de futuro.

«Newsom se ha erigido como el candidato demócrata más influyente no solo por ser el crítico más agresivo de Trump en su partido, sino también por imitar conscientemente su comportamiento», explica Schnur.

Más allá de llevar la voz cantante en asuntos de preocupación global, como de la transición energética o la regulación sobre los usos de la Inteligencia Artificial (IA), un campo en el que California se ha situado a la vanguardia con medidas como la limitación de réplica de voces e imágenes de actores, el gobernador se presentó como «la otra América», desligada de Washington.

Con ello, el gobernador de California, que sería la quinta economía del mundo si fuera un país, no solo se perfila «en la carrera por la Presidencia de Estados Unidos en 2028, sino también en la imagen de Europa de que otro Estados Unidos es posible, de otra visión, o de que no todos en Estados Unidos piensan como Trump», concluye.

Su estrategia sigue los pasos del Trump de entre 2021 a 2024, en el que tras perder la reelección frente a Joe Biden, el líder republicano mantuvo su propia agenda para incomodar y crear alianzas que trataran de desestabilizar a la nueva Administración.

Durante su tiempo fuera del poder, mantuvo comunicaciones con figuras como el primer ministro de Hungría, Viktor Órban, prestó su apoyo económico al mandatario argentino, Javier Milei, y se llegó a reunir en 2024, cuando todavía era mandatario, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para mediar un alto el fuego en Gaza.

Diplomacia paralela

Adoptando este método de diplomacia paralela «está muy claro que irrita a Trump, y el hecho de que lo hayan elevado a este nivel debe frustrarlo aún más», asevera el analista.

Si bien Newsom no puede ejercer el poder por encima de la Casa Blanca, «brinda al comercio internacional la oportunidad de progresar, incluso con la oposición de Washington. Dado que California es el estado más grande de EE.UU., tiene una presencia desproporcionada en estas discusiones», añade.

Lo que hizo en Davos aspira a favorecer no solo la imagen de Newsom una vez agote legislatura este año, sino también a la de su partido en las elecciones de medio mandato, en las que una victoria demócrata contundente levantaría un muro legislativo que frenaría las políticas más radicales.

«Ya han visto a Trump dar un paso atrás y a algunos de sus votantes a favor de los aranceles dándole muy malas calificaciones por su gestión de la economía, así que es muy posible que los demócratas se lucren», sentencia. EFE

