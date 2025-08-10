The Swiss voice in the world since 1935

Dbeiba se muestra abierto al diálogo ante el plan político de la misión de la ONU en Libia

Trípoli, 10 ago (EFE).- El primer ministro del Gobierno de la Unidad Nacional (GUN), Abdelhamid Dbeiba, expresó este domingo durante su reunión con la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, el compromiso de su Gobierno a apoyar «cualquier proceso de diálogo destinado a fortalecer la estabilidad» en el dividido país.

Durante la reunión, Dbeiba destacó la importancia de «preservar» el funcionamiento de las instituciones estatales y «la prestación continua» de servicios para lograr el éxito de «cualquier acuerdo político» en el país, que desde 2014 vive sumido en una división institucional.

En este contexto, la enviada presentó a Dbeiba el plan que elabora la misión de la ONU para impulsar el proceso político y el diálogo entre los poderes del oeste, administrado por el GUN, y del este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar.

Tetteh afirmó que el fin de las fases de transición en el país requiere «una sólida base jurídica y constitucional» que garantice el éxito del proceso político y que abra paso a unas elecciones «libres» y «transparentes».

Ambas partes destacaron la importancia de «movilizar el apoyo local de todas las fuerzas nacionales» y «el apoyo internacional de los socios regionales e internacionales» para garantizar un entorno «estable» que facilite la aplicación de los requisitos electorales.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, Libia vive en una inestabilidad institucional, ha atravesado dos guerras civiles y nunca ha celebrado elecciones presidenciales.

Tetteh anunció que presentará una hoja de ruta durante la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad el próximo 21 de agosto, para desbloquear la situación política en el país magrebí. EFE

