De «autogol» a «victoria»: las reacciones de la Eurocámara al freno a pacto Mercosur

3 minutos

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- Los defensores del pacto comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en el Parlamento Europeo lamentaron este miércoles que se haya frenado su ratificación con un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un voto que tildaron de «autogol» para la economía comunitaria frente a la «victoria» que celebraron sus detractores.

El voto de este miércoles en el Parlamento Europeo -con 334 papeletas a favor, 324 en contra y once abstenciones supone- que el proceso de ratificación en la Eurocámara queda paralizado hasta que los jueces de la corte comunitaria se pronuncien sobre si el acuerdo es compatible con los tratados.

Los 334 votos a favor se han repartido en todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, principalmente en la ultraderecha de Patriotas por Europa , los Verdes y la Izquierda pero también con las importantes delegaciones polacas de los populares (PPE) y de los ultraconservadores (ECR), los franceses de todos los grupos políticos y los socialdemócratas de Rumanía.

En contra se posicionaron la mayor parte del PPE, los socialdemócratas y los liberales de Renovar Europa, así como los ultraconservadores italianos del partido de Giorgia Meloni.

Entre los partidos españoles, votaron en contra PP, PSOE, PNV y los dos diputados independientes dentro del grupo ultraconservador que concurrieron inicialmente con «Se Acabó la Fiesta». A favor se pronunciaron Vox, Sumar, Compromís, Comunes, BNG y ERC, mientras que las diputadas de Podemos y el de Bildu no participaron en el voto.

«Absolutamente irresponsable. Esto es un autogol. Los que están en contra del acuerdo UE-Mercosur deberían votar en contra mediante el procedimiento de consentimiento en lugar de usar tácticas dilatorias con el pretexto de una revisión legal», lamentó el presidente de la comisión de Comercio Internacional, el veterano socialdemócrata alemán Bernd Lange.

El popular sueco Jörgen Warborn, coordinador de su grupo en materia comercial en la Eurocámara, definió el voto como «lamentable y completamente infundado» y pidió a las instituciones europeas que pongan en marcha su aplicación provisional sin esperar a la ratificación del Parlamento Europeo, que podría dilatarse ahora entre 18 y 24 meses más.

Entre los detractores del acuerdo, el grupo de la Izquierda celebró el retraso en la ratificación del pacto y lo consideró «esencial para continuar la movilización contra un acuerdo que socava los procesos democráticos y a los agricultores europeos».

«Este acuerdo no puede aplicarse por la puerta de atrás. Hoy hemos ganado tiempo y también credibilidad como defensores del interés nacional frente a la imposición burocrática de Bruselas», apuntó el jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé. EFE

