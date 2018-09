Derechos de autor

Novartis suprimirá 2 200 empleos 25 de septiembre de 2018 - 08:38 El gigante farmacéutico Novartis recortará unos 2 200 puestos de trabajo en Suiza en el curso de los próximos cuatro años. Casi 1 500 empleos corresponden a la producción y aproximadamente 700 a los servicios, indicó la firma este martes. Esta reestructuración forma parte de la estrategia de fabricación lanzada en 2015 para adaptar la base industrial a una cartera de productos reducida, precisó Novartis en un comunicado. Actualmente emplea a 13 000 personas en toda Suiza. La empresa indicó su intención de “continuar adaptando la red de fabricación y las actividades de servicio”. En total se eliminarán unos 1 500 puestos de los centros de producción de Novartis en Basilea, Stein, Locarno y Schweizerhalle, dijo el presidente ejecutivo, Vas Narasimhan, de acuerdo con el comunicado. Al mismo tiempo, Novartis señaló que existe el potencial para crear 450 nuevos empleos en Stein como parte de la construcción anunciada de un sitio de producción de terapia celular y genética. En servicios, Novartis contempla reubicar algunas de sus “capacidades gerenciales y transaccionales” -que podrían llegar a 700 posiciones para 2022- a sus cinco centros de servicios globales (Dublín, Irlanda; Hyderabad, India; Kuala Lumpur, Malasia; Ciudad de México, México, y Praga, República Checa). En ese caso, el campus del grupo en Basilea sufrirá la mayoría de los recortes, puntualizó el comunicado. “Somos conscientes del impacto del anuncio sobre los empleados potencialmente afectados y sus familias", dijo Narasimhan. La dirección ha invitado a los representantes y gerentes de los empleados en Suiza para el “diálogo y la consulta”, aseguró.