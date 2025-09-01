De Brasil a Madrid y Australia, la expansión sin fronteras de la NFL

3 minutos

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 1 sep (EFE).- Del Kansas City Chiefs-Los Ángeles Chargers de Sao Paulo (Brasil) al Washington Commanders-Miami Dolphins del Santiago Bernabéu de Madrid, la NFL arranca este jueves su temporada más internacional con siete partidos oficiales disputados fuera de Estados Unidos como prueba de una estrategia de crecimiento sin fronteras.

Sao Paulo, Madrid, Londres, Dublín y Berlín serán las sedes de los siete encuentros internacionales en este 2025 y la NFL ya anunció que, en 2026, el fútbol americano desembarcará en Australia.

Más de 200 millones de aficionados siguen cada año la NFL en Estados Unidos, pero la liga también cuenta con 46 millones de seguidores en México y 50 en Brasil y los números de audiencia televisiva en América Latina se duplicaron entre 2021 y 2024.

Por eso la NFL hace enormes inversiones para convertir el fútbol americano, el deporte más popular del país, en un fenómeno cada vez más internacional.

La nueva temporada comenzará este jueves con los Philadelphia Eagles, actuales campeones, contra los Dallas Cowboys, pero apenas un día después la Arena Corinthians de Sao Paulo (Brasil) recibirá a los Chiefs de Patrick Mahomes para un duelo contra los Chargers.

Ese partido dará el pistoletazo de salida a una espectacular gira internacional que llegará a Europa el 28 de septiembre con el enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublín (Irlanda). Será un estreno absoluto para la liga en Irlanda.

A continuación, los Minnesota Vikings viajarán a Londres el 5 de octubre para enfrentarse a los Cleveland Browns en el Tottenham Hotspur Stadium, el único estadio de la NFL construido expresamente fuera de Estados Unidos.

Londres, que también albergará un New York Jets-Denver Broncos en ese mismo escenario, y un Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams en Wembley, ya es un destino tradicional de la NFL, que disputó 40 partidos de temporada regular en Reino Unido.

El Estadio Olímpico de Berlín albergará un Indianápolis Colts-Atlanta Falcons el 9 de noviembre, y Madrid será el escenario del gran final, con el Bernabéu como protagonista para un Commanders-Dolphins.

Será el primer partido de siempre en España, fruto de una colaboración de la NFL con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a los Washington Commanders a España en nuestro primer partido de temporada regular de la NFL en Madrid, una ciudad global increíble», aseguró en el momento del anuncio el Director de Europa y Asia-Pacífico de la NFL, Brett Gosper.

«Este enfrentamiento histórico entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders sigue mostrando el compromiso de la liga con el crecimiento del deporte a nivel mundial, y estamos deseando compartir este trascendental duelo en el Bernabéu, estadio de clase mundial y casa del Real Madrid, con aficionados de toda España y del mundo», añadió.

Con la mirada ya puesta en la temporada de 2026, la NFL desembarcará en Melbourne. El primer partido de temporada regular de la NFL en Australia se jugará en el icónico Melbourne Cricket Ground (MCG) en 2026, con Los Ángeles Rams como equipo designado. EFE

am/hbr