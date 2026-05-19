De Bruselas al Rocío: La única hermandad rociera fuera de España cumple 30 años de vida

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Miguel Salvatierra

Bruselas, 19 may (EFE).- A más de 2.000 kilómetros de las encinas, pinos y arenas del coto de Doñana, la hermandad rociera de Bruselas, la filial número 96, se prepara para peregrinar hasta la aldea de Almonte (Huelva) por vigésimo sexto año consecutivo.

Este año hacen treinta romerías de vida -fue fundada en 1996-, aunque la hermandad Matriz del Rocío de Almonte les reconoció como corporación de pleno derecho en el año 2000, y cuenta en la actualidad con 200 miembros, la mayoría de ellos expatriados españoles que trabajan en las instituciones europeas y la OTAN.

«Aquí somos una gran mayoría andaluces, pero hay gente de toda España que se ha hecho rociera, que han conocido el Rocío aquí, no lo conocían en España. Desde Asturias, Cataluña, de toda España y no solo de España. Tenemos calculado más o menos como 12 nacionalidades», relata a EFE Cati de Miguel, la hermana mayor de la corporación, a tan solo unos días de iniciar su peregrinar.

Sevillanas a 40.000 pies de altura

Las evidentes barreras geográficas -unos 2.118 kilómetros en coche según Google Maps- hacen particular cada etapa del camino que realizan unos 70 hermanos de la corporación y que comienza en los aeropuertos bruselenses. Desde allí suelen partir el miércoles previo al fin de semana de la romería.

Ese día en el que también inician su caminar señeras hermandades como las de Triana, Gines, Jerez o Huévar del Aljarafe, los peregrinos de Bruselas se sumergen en el ambiente rociero desde el mismo avión que les lleva a España, en el que ya cantan las primeras sevillanas que durante el año su coro ensaya cada tarde de viernes.

«Cada uno va como puede, en avión, por ejemplo, el vuelo de (la aerolínea) Transavia directo de Bruselas a Sevilla, del miércoles por la noche, van todos cantando sevillanas, porque prácticamente lo llena la hermandad de Bruselas», cuenta entre risas De Miguel.

Uno de esos entusiasmados peregrinos es el capellán, Jehison Herrera, un sacerdote natural de Medellín (Colombia) y que, desde que los conoció en la pandemia, se confiesa un enamorado de la forma de rezar a la Virgen del Rocío desde Bruselas.

Herrera descubrió la particularidad, musicalidad y estética de las peregrinaciones al Rocío en 2021, durante las peregrinaciones extraordinarias que, confiesa, le dejaron prendado.

«Fui allí, y estaba en las acogidas de las peregrinaciones extraordinarias, me quedé todo el domingo, nueve de la mañana, y salí a las tres de la tarde. Me vi todas las misas de allí, y al año siguiente me fui para el Rocío, y desde eso no he faltado», señala emocionado el ‘parcero rociero’.

El camino europeo del Rocío

Uno de los principales legados en estos 30 años de vida es la institución del camino europeo del Rocío: un recorrido desde Bruselas a la aldea almonteña pasando por diversos santuarios marianos en nueve etapas en las que se visitan lugares como Lourdes, Zaragoza, Andújar o Sevilla, entre otros.

«Es un camino simbólico en el cual se identificó, de Bruselas al Rocío, las principales basílicas marianas, pasando desde Bélgica por Francia, y luego a España hasta que se llega al Rocío», explica De Miguel, que sostiene que la duración aproximada a pie es de unos tres meses.

Durante el año, la hermandad celebra sabatinas mensuales en el Foyer Catholique Européen (Hogar Católico Europeo) de Bruselas, aunque su sede canónica es la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Sablon, donde cada año, al terminar la romería, tiene lugar una emocionante misa de acción de gracias con el Simpecado con el que se presentan a la Virgen del Rocío cada pentecostés.

Además, participan en actividades culturales con su coro, que integran aproximadamente unos 20 hermanos e incluso llegaron a vestir con un traje de corto al famoso ‘Manneken Pis’ de Bruselas, que vistió sombrero de ala ancha y portó un tamboril rociero por su 20 aniversario como filial rociera. EFE

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