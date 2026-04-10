De camino a Pakistán, vicepresidente de EEUU insta a Irán a «no jugar» con Washington

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, partió este viernes hacia Islamabad e instó a Irán a «no jugar» con Washington, en medio de fuertes divergencias y acusaciones mutuas de no respetar el acuerdo de alto al fuego.

Desde que se pactó la tregua de dos semanas, Teherán y Washington han ofrecido versiones contradictorias sobre si Líbano está o no incluido en el acuerdo: Irán dice que sí y Estados Unidos que no. Israel, en tanto, se declara determinado a continuar combatiendo al movimiento islamista proiraní Hezbolá.

El miércoles, más de 300 personas murieron en esos ataques en Líbano, que fueron los más letales desde que empezó la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El viernes, ocho miembros de las fuerzas de seguridad de Líbano murieron en ataques en el sur del país, según la agencia de prensa estatal libanesa.

Para Irán, que esas conversaciones tengan lugar dependerá de que el alto al fuego se respete «en todos los frentes, en particular en Líbano», insistió el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Cuando se anunció el cese el fuego, Pakistán, que interviene como mediador, había asegurado que la tregua se aplicaría «en todos lados, incluido Líbano». Pero los israelíes y los estadounidenses lo desmintieron poco después.

– «Negociar de buena fe» –

A la espera de los negociadores, Islamabad se convirtió en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad. Las conversaciones están previstas en un hotel de lujo.

Sobre una carretera, de un puente colgaba una gran pancarta que rezaba «Negociaciones en Islamabad abril 2026», con banderas de Estados Unidos y de Irán.

Pakistán había invitado a las delegaciones a reunirse el viernes pero JD Vance no llegará hasta el sábado temprano.

«Vamos a intentar mantener una negociación positiva», declaró JD Vance a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

«Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo», advirtió.

El vicepresidente, que según el New York Times se opone a la ofensiva de Estados Unidos en Irán, lidera la comitiva estadounidense junto al emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

En Irán, ni siquiera está claro que una delegación de Teherán vaya a partir hacia Islamabad.

«La información divulgada por algunos medios según la cual un equipo de negociadores iraníes habría llegado a Islamabad (…) es totalmente falsa», reportó la agencia de prensa Tasnim.

Asimismo, la agencia recalcó que «las negociaciones están suspendidas» mientras no se respete «el alto el fuego en Líbano y el régimen sionista continúe sus ataques».

Varios iraníes expresaron a la AFP sus dudas, como un habitante de Teherán, de 30 años, que pidió el anonimato.

«No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada», comentó.

– Conversaciones sobre Líbano –

En paralelo a las tratativas entre Irán y Estados Unidos, la próxima semana deberían tener lugar conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, según un responsable estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anunciado un poco antes que había ordenado a su gabinete emprender «negociaciones directas» con Beirut.

Se tratata de una iniciativa que Hezbolá rechazó. Este viernes, su jefe, Naim Qasem, llamó a los dirigentes libaneses a no hacer «concesiones gratuitas» a Israel.

Por su parte, Naciones Unidas, que expresó su preocupación por el rápido repunte de la inseguridad alimentaria en Líbano, criticó que Israel continúe bombardeando ese país.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá disparó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del exguía supremo iraní Alí Jamenei en un bombardeo el primer día de la ofensiva estadounidenseisraelí.

Este viernes, el territorio israelí fue de nuevo blanco de cohetes lanzados desde Líbano, y el ejército israelí volvió a bombardear el sur de ese país.

– Reivindicaciones opuestas –

Incluso si las delegaciones terminan sentándose en la mesa, las posturas opuestas en cuestiones clave hacen difícil un acuerdo.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Israel y Estados Unidos que temen que Teherán se haga con el arma nuclear.

Tampoco se entrevé una salida fácil a la situación en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.

Aunque su reapertura era una de las condiciones del alto el fuego, desde su implementación solo un puñado de buques lo han cruzado.

En una retahíla de mensajes en redes sociales, Trump acusó el jueves a Irán de estar haciendo un «muy mal trabajo» respecto a reabrir el estrecho de Ormuz y de incumplir los términos del acuerdo.

Ante la fragilidad del alto el fuego, la prudencia reina en los mercados donde el petróleo subía ligeramente este viernes, aunque todavía por debajo de los 100 dólares.

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