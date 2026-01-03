De elecciones cuestionadas a conflicto abierto: la escalada entre Venezuela y EE.UU.

Redacción Internacional, 3 ene (EFE).- El triunfo oficial de Nicolás Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, muy cuestionadas por la comunidad internacional, ha desencadenado una fuerte escalada de hostilidades entre Venezuela y EE.UU. durante el último año que ha derivado hoy en el ataque estadounidense al país caribeño.

El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y afirmó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

La operación se produce después de meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder. Se trata del mayor despliegue militar del país norteamericano desde la Guerra del Golfo.

Esta es la cronología de los principales acontecimientos:

2024

– 28 de julio.- Se celebran las elecciones presidenciales para un mandato de seis años, que dan la victoria a Maduro. La oposición no reconoce los resultados, cuestionados también por numerosos países.

– 29 de julio.- La líder antichavista María Corina Machado asegura que el 73% de las actas dan la victoria a Edmundo González Urrutia.

Las protestas se extienden por el país con decenas de detenidos y Maduro denuncia un intento de «golpe de Estado».

– 30 de agosto.- La UE no reconoce los resultados electorales hasta que no se verifiquen las actas.

– 2 de septiembre.- EEUU confisca el avión oficial de Maduro, por las sanciones vigentes contra Venezuela.

– 6 de septiembre.- Una treintena de exmandatarios iberoamericanos -entre ellos los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy- piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la detención de Maduro, – 8 de septiembre.- El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia pide asilo en España al temer por su integridad física.

– 19 septiembre.- El Parlamento Europeo reconoce a González Urrutia como presidente de Venezuela.

– 21 octubre.- Un grupo de 27 exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Colombia, Gustavo Petro, que reconozcan a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.

– 24 octubre.- El presidente ruso, Vladímir Putin, asegura que Maduro es el ganador de los comicios de 2024.

2025

– 10 enero.- Maduro jura como presidente para un tercer mandato tras su cuestionada reelección.

– Abril: Maduro decreta el estado de emergencia económica a acusa -dice- del endurecimiento de sanciones internacionales y la política arancelaria impulsada por EE.UU.

– 28 julio.- El chavismo incrementa su dominio en las alcaldías de Venezuela después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, anunciara su victoria en la mayoría de los municipios del país, en los que no participó la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

– 7 agosto.- La Fiscalía General de EE.UU. ofrece 50 millones de dólares como recompensa a quien conduzca al arresto de Maduro.

En respuesta, Maduro anuncia el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

– 19 agosto.- EE.UU. desplaza a más de 4.000 miembros de sus fuerzas armadas al mar Caribe cerca de Venezuela (además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles).

– 2 septiembre.- Washington anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban once narcotraficantes que habrían salido de Venezuela con droga rumbo a EE.UU. Hasta hoy afirma haber destruido unas 40 embarcaciones y matado a más de un centenar de personas como parte de su ofensiva antidrogas.

NOVIEMBRE

Día 11.- Maduro ordena crear los comandos de defensa integral -que agruparán ciudadanos, militares y funcionarios públicos- para «estar preparados» en caso de una «lucha armada», en un contexto marcado por la «amenaza» que, según el chavista, representa el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

Día 16.- Trump declara que «podría haber discusiones» con Maduro, «porque Venezuela quiere hablar»; dos días antes dijo que había tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño.

Día 17.- Maduro asegura que atacar «militarmente» a su país sería «el fin político» de Trump, quien ha insistido en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención en territorio venezolano.

Día 18.- La Casa Blanca habría rechazado una propuesta de Nicolás Maduro de dimitir tras un periodo de dos años, según The New York Times.

Día 24.- EE.UU. designa como grupo terrorista al Cartel de los Soles. Venezuela responde que la Administración Trump reedita una «vil mentira» para justificar una intervención «ilegítima e ilegal» contra su país. Washington vincula esta organización a la cúpula del Ejército y del Gobierno venezolano.

Día 26.- El Gobierno de Maduro revoca la concesión de vuelo a Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de «sumarse a las acciones de terrorismo» de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos «unilateralmente» hacia y desde Venezuela.

Iberia, Avianca y Latam, entre otras, habían cancelado los viajes después de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a las aerolíneas comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

Día 29.- Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela «cerrado en su totalidad».

DICIEMBRE

Día 10.- Trump anuncia que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

.- Anna Corina Sosa, hija de opositora venezolana María Corina Machado recibe en Oslo en nombre de su madre el Nobel de la Paz.

Día 16.- Trump ordena «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela» hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a EE.UU. EFE

