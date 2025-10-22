De Guillermo del Toro a Bruce Springsteen, el festival AFI Fest arranca sus actividades

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El Festival del Instituto de Cine Americano, más conocido como el AFI Fest, arranca este miércoles con Guillermo del Toro como el director artístico invitado de esta edición y con la alfombra roja del filme biográfico ‘Springsteen: Deliver Me from Nowhere’.

El festival, uno de los más esperados del último trimestre del año, se desarrollará hasta el 27 de octubre con proyecciones en el icónico TCL Chinese Theatre de Hollywood.

Del Toro, quien recientemente estrenó su versión de ‘Frankenstein’ en cines, aportó su visión personal a la programación del festival este año al incluir filmes como ‘Barry Lyndon’, de Stanley Kubrik: ‘The Duellists’, de Ridley Scott; o ‘Arcane Sorcerer’, de Pupi Avati.

Este miércoles se estrenará la anticipada cinta de Scott Cooper ‘Springsteen: Deliver Me from Nowhere’, un retrato de la vida y obra de Bruce Springsteen. Se espera la presencia del músico estadounidense, así como la del protagonista de la película, Jeremy Allen White.

Entre los títulos más destacados que contarán con alfombra roja se encuentran ‘Jay Kelly’, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, y escrita y dirigida por Noah Baumbach, que sigue la historia de una estrella de cine que reflexiona sobre su pasado.

‘Cristy’, el drama biográfico sobre la exboxeadora profesional Christy Martin, interpretada por Sydney Sweeney; y ‘Song Sung Blue’, en la que Hugh Jackman y Kate Hudson dan vida a Mike y Claire Sardina.

El festival también incluirá proyecciones de filmes como ‘Bugonia’, de Yorgos Lanthimos, una nueva versión de la película surcoreana de 2003 ‘Save the Green Planet!’; el documental ‘Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy’, que explora el legado familiar de la fallecida reina del tex-mex; y un avance especial de ‘Train Dreams’, dirigido por Clint Bentley.

El encuentro ofrecerá también un acercamiento especial con los realizadores y artistas que presentan sus obras, con sesiones de preguntas y respuestas al finalizar algunas proyecciones.

Este miércoles, el director filipino Lav Diaz llevará a la audiencia su película ‘Magellans’, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, sobre el explorador y navegante portugués Fernando de Magallanes.

«Fue increíble jugar con el guión de Lav y sentir todo lo que estaba sucediendo ahí y pensar en ese tiempo. Fue muy romántico, todas las aventuras; amo perderme como actor en lugares que no conozco», dijo García Bernal en un evento previo al festival.

‘All That’s Left of You’, el largometraje sobre una familia palestina a lo largo de los años que fue estrenada mundialmente en el Festival de Sundance, también tendrá una sesión de preguntas y respuestas, al igual que la película del chileno Diego Céspedes ‘La misteriosa mirada del flamenco’ y el drama histórico escrito y dirigido por Annemarie Jacir, ‘Palestine 36’. EFE

mrl/jcr/lar