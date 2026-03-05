De Guindos (BCE): estoy convencido de que España seguirá siendo aliado estrecho de EE.UU.

2 minutos

Bruselas, 5 mar (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se mostró este jueves «totalmente convencido de que España seguirá siendo un aliado estrecho de los Estados Unidos y que cooperará» con el país, después de que el Gobierno haya rechazado que Washington use las bases estadounidenses en territorio español para sus ataques a Irán.

«La cooperación está por encima de los diferentes gobiernos», dijo el exministro de Economía español preguntado al respecto durante un foro organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales en Bruselas, precisando que se trata de su «opinión personal».

De Guindos consideró además que «habría sido muy positivo tener una respuesta común europea» a los ataques llevados a cabo por Estados Unidos, junto a Israel, contra Irán.

«Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Irán, pero creo que habría sido muy importante tener una posición conjunta en Europa y que España hubiera formado parte de esa posición», dijo.

La Unión Europea mostró ayer su solidaridad con España después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con cortar los lazos comerciales por la negativa del Gobierno español a que Washington utilice las bases de Rota y Morón.

Entre los Estados miembros de la UE las posiciones varían con respecto a los ataques de EE.UU. sobre Teherán, que han generado un conflicto que se está expandiendo por la región de Oriente Medio.

Alemania ha dado un claro respaldo a la acción militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que Francia ha mantenido una posición crítica sobre la ofensiva al considerar que no está respaldada por el derecho internacional y, al mismo tiempo, ha atribuido a Teherán la «responsabilidad primera» por su programa nuclear.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que Italia «no está en guerra» ni quiere «entrar en ella» y recordó que si llega una petición para el uso en acciones bélicas de las bases estadounidenses en el territorio italiano se tendrá que consultar al Parlamento. EFE

lpc/jaf/ah