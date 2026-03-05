De Guindos (BCE): las perspectivas para la economía europea están definidas por la guerra

Bruselas, 5 mar (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo este jueves que las perspectivas para la economía europea ahora están «claramente definidas» por el conflicto en Oriente Medio, que «ha aumentado el nivel de incertidumbre», en particular sobre la evolución de la inflación.

Ante este incremento de la incertidumbre – dijo – la institución de Fráncfort tiene que trabajar en diferentes escenarios para la economía europea en función de la duración del conflicto desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y de si este se convierte en «más global».

«El escenario base es que va a ser un conflicto corto y el otro es que sea más largo, más prolongado de lo que esperábamos», dijo De Guindos en un evento organizado por el Forum de Finanzas Internacionales en Bruselas.

En este sentido, señaló que el BCE prestará atención a la hora de definir su política monetaria a la evolución de los precios y el posible cambio en las expectativas de inflación, que vinculó en particular a la duración del conflicto.

«Si es más duradero, entonces hay un riesgo de que cambien las expectativas de inflación», dijo.

El vicepresidente del BCE subrayó, no obstante, que «hasta ahora» la reacción de los mercados al conflicto ha sido «ordenada», con una apreciación del dólar y un ligero aumento del tipo de interés de los bonos soberanos.

Recordó que antes del conflicto la economía europea se había mostrado «más resiliente de lo esperado», con mínimos históricos de desempleo, una evolución positiva de la inflación y un balance de riesgos «equilibrado», y defendió que en ese contexto el nivel de tipos de interés adoptado por el BCE «es el correcto».

En cuanto a la estabilidad financiera en el continente, De Guindos recordó que las principales vulnerabilidades proceden de las «muy altas» valoraciones de los activos y de la visión «muy optimista» por parte de los mercados de la economía global, que «quizás no sea real».

«Quizás lo que ocurrió durante el fin de semana ha sido una especie de señal de alarma sobre el riesgo potencial que estamos analizando», dijo en referencia a los ataques sobre Irán.

Otras vulnerabilidades proceden de las entidades financieras no bancarias y sus vínculos con el sistema bancario tradicional y de la situación fiscal de los países europeos en un contexto en el que deben aumentar su gasto, en particular en defensa, y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad fiscal. «Va a ser la cuadratura del círculo», dijo.

En este sentido, De Guindos defendió, a título «personal» la emisión de deuda conjunta por parte de la Unión Europea para financiar el gasto en defensa, de manera similar a lo que se hizo con el fondo de recuperación pospandemia.

«Dada la prioridad que atribuimos al gasto en defensa y las limitaciones fiscales, creo que esto debería ser una alternativa real», dijo. EFE

