De Guindos (BCE) apuesta por reforzar la integración en Europa ante un futuro difícil

2 minutos

Madrid, 4 dic (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, aseguró que «los tiempos que se avecinan no van a ser fáciles», por lo que la «única alternativa» para Europa es «reforzar su integración y lograr avances significativos en la cooperación entre los Estados miembros».

Así lo indicó De Guindos este jueves durante su intervención en Madrid en la ceremonia de premios a la innovación empresarial diario Cinco Días, donde apostó por «eliminar los obstáculos» en el proyecto de la Unión Europea y «hacer posible un verdadero mercado único de bienes y servicios».

También, añadió, hay que facilitar «cierta armonía y homogeneización en el mercado único de trabajo en Europa, una unión bancaria completa y unos mercados de capitales integrados».

A su juicio, Europa «está en una encrucijada» y debe incrementar su autonomía e independencia frente a Estados Unidos en diversos ámbitos, como la defensa, la tecnología u otros más económicos, relacionados, por ejemplo, con los medios de pagos.

«Esta es la única alternativa viable si queremos seguir jugando un papel relevante en el contexto mundial», concluyó el vicepresidente del BCE, quien reiteró que «la innovación, el progreso tecnológico y su desarrollo tienen un peso fundamental».

Durante su discurso remarcó varias veces la importancia de la innovación como «motor clave de la productividad», que en la zona euro «se ha quedado rezagada en relación con Estados Unidos», y apuntó a la falta de trabajadores cualificados o la elevada carga regulatoria en sectores que requieren marcos flexibles como motivos de este retraso.

Así, resaltó que las medidas dirigidas a estimular la inversión empresarial y elevar el crecimiento de la productividad «son imprescindibles para incrementar el crecimiento potencial de Europa a medio plazo». EFE

