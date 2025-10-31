De Justo reaparece en la feria mexicana de Tlaxcala tras percance en la Feria de Otoño

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- El diestro Emilio de Justo reaparece mañana, sábado, tras el percance que sufrió el pasado 3 de octubre en la Feria de Otoño de Madrid, en una corrida de la feria mexicana de Tlaxcala en la que compartirá cartel con los locales José Luis Angelino y Sergio Flores, que lidiarán reses de Hernández-Cosío .

El pasado 3 de octubre, De Justo fue volteado por un toro de Victoriano del Río, que le ocasionó la fractura de tres costillas y dos fisuras adicionales, lo que sin embargo no fue óbice para que abriera la Puerta Grande de las Ventas.

De Justo afronta tres compromisos en México. Mañana en Tlaxcala, a la que seguirán las ciudades de Aguascalientes y Guadalajara.

Por su parte, Jose Luis Angelino es director general de Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) y cumple en noviembre 25 años de alternativa, una carrera desarrollada en los ruedos mexicanos principalmente.

Otro clásico de las ferias mexicanas, que tuvo un momento de éxito en España siendo novillero, es Sergio Flores.

El hierro de Hernández-Cosio, fundado en 2019, lleva sangre de Rancho Seco a la que mas tarde se sumó del hierro español de Samuel Flores. Confluyen en sus reses los encastes Santa Coloma, Murube y Parladé. EFE

