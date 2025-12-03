De la Cruz y Tavárez son los Jugadores de la Semana en liga dominicana

Santo Domingo, 2 dic (EFE).- El jardinero Bryan de la Cruz y el lanzador Jorge Tavárez fueron elegidos este martes como los ganadores del premio MVP de la Semana en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

De la Cruz, de los Toros del Este, y Tavárez, de las Águilas Cibaeñas, fueron escogidos en la votación realizada por periodistas especializados, ganando la distinción por su desempeño ofensivo y desde la lomita en la semana del 24 al 30 de noviembre.

De la Cruz, quien fue galardonado como el mejor jugador de ofensiva, fue un pilar en el que Toros fundamentaron su ataque en sus pasados seis partidos, en los que mostró todo el potencial de su madero acumulando un promedio de bateó de .435, producto de 10 imparables en 23 visitas al plato, incluyendo entre sus batazos cuadro dobles y dos cuadrangulares.

La contundencia con la que le pegó a la pelota, llevó a De la Cruz a coleccionar 10 carreras empujadas, pasando a ocupar el liderato de la Lidom, con 28 vueltas remolcadas,.

Con sus dos cuadrangulares en la pasada semana, De la Cruz llegó a cinco tablazos de vuelta completa, mientras batea para .301 en lo que va de temporada, posicionándose como uno de los favoritos para conquistar el premio Jugador Más Valioso del campeonato dominicano.

Por su parte, Tavárez realizó dos aperturas, saliendo en ambas con la victorias, logrando una actuación en la que completó 11 entradas de apenas dos carreras, cinco hits y 12 ponches.

El estelar de las Águilas fijó un porcentaje de carreras limpias permitidas en 1.64, mientras que su WHIP fue de 0.64.

Con su actuación, ahora Tavárez tiene marca de 2-0 y 1.08 de efectividad en cuatro presentaciones en lo que va de campaña, en las que ha recorrido 16.2 episodios de 17 ponches.

Para quedarse con el premio semanal, De la Cruz superó en la votación a Deyvison de los Santos, de los Gigantes del Cibao, a Steward Berroa, de las Águilas, y a Christian Adames, de los Tigres del Licey.

En el renglón de lanzadores, Tavárez superó al mexicano Aaron Sánchez, de los Toros. EFE

