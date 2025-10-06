De la española Cánovas del Vas a la australiana Zimmermann, en la moda parisina

Abraham de Amézaga

París, 6 oct (EFE).- La diseñadora española Paula Cánovas del Vas (Murcia, 1991) ha mostrado esta tarde su colección de mujer para la primavera-verano 2026, dentro del calendario oficial de la semana de la moda de París, que finaliza mañana martes.

La presentación de su colección ha sido de lo más curiosa, desde el interior de un camión y frente a un típico café parisino del barrio de Le Marais. «En esta época en la que los desfiles se hacen en lugares cerrados, he querido sacarlo a la calle, para el disfrute de todos los públicos», ha explicado a EFE la diseñadora poco antes del comienzo de su presentación-performance.

Recreando un cuarto de baño de impoluto blanco, y ante un público ‘voyeur’ se han mostrado 24 conjuntos, donde había vestidos, prendas de punto, chaquetones, pantalones, entre otras propuestas, y en los que el color era uno de los ingredientes más sobresalientes, así como motivos de rombos, rayas y estampados de flores.

Cánovas del Vas fue semifinalista del premio LVMH y ganadora del Vogue Fashion Fund en 2022. Creó su marca en Londres, donde ha pasado más de una década y desde hace dos años está radicada en la capital francesa.

En el mismo barrio, y poco antes, la firma de origen australiano Zimmermann ha hecho desfilar sus propuestas, donde una vez más los vestidos han vuelto a ser los grandes protagonistas, junto al estampado floral, tendencia que se imponer claramente el verano del próximo año.

Sobre una pasarela rosa pálido, los vestidos se desplegaron con o sin volantes, plisados, escote palabra de honor, largos aunque también cortos, en tejido vaquero, en algodón… y por supuesto en encaje.

Zimmermann envuelve de manera sofisticada a las mujeres igualmente con anchos pantalones, en más de un caso de pata de elefante, camisas de mangas abullonadas, sublimes buzos en cuero y pañuelos para la cabeza, a lo Jackie Kennedy de sus mejores tiempos.

La paleta cromática, que continúa siendo un arcoíris, incluye colores mostaza, caldera, frambuesa, turquesa, pistacho y hasta rosa pálido, como el color de la pasarela, entre otros.

Otro nombre no francés, en este caso Miu Miu, ha desvelado su colección como viene siendo una costumbre en París. Los delantales han sido las estrellas de la colección, muy por delante de los vestidos con escote trasero.

Propuestas para mujer y hombre, con abundantes pañuelos al cuello y color negro, así como la presencia sobre la pasarela de la actriz Milla Jovovich.

Por otro lado, Longchamp ha presentado en su sede central, cercana a Trocadero, sus novedades para la primavera-verano del año próximo. El universo del surf ha inspirado la colección, con coloristas propuestas de moda y complementos, y donde no faltan bolsos como el Épure, en nuevos tonos; el Roseau y el Daylong. EFE

