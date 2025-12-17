De la Espriella, candidato de ultraderecha colombiana, anima campaña con música navideña

Bogotá, 17 dic (EFE).- El excéntrico abogado penalista colombiano Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la derecha radical, lanzó este miércoles una lista musical navideña de temas inéditos con la que busca conectar con sus seguidores a ritmo de vallenato, música llanera, rap y electrónica, entre otras.

Bajo el título ‘Los 14 cañonazos del Tigre’, que hace referencia a un álbum que discográficas colombianas lanzan cada diciembre desde hace décadas, la lista reúne catorce canciones que «han acompañado caravanas, concentraciones y recorridos del candidato por el país», según explicó su equipo en un comunicado.

«Se trata de música compuesta, producida e interpretada por los colombianos que apoyan al candidato», quien se hace llamar el Tigre, agregó la información.

La iniciativa, disponible en Youtube, se presenta como una banda sonora «espontánea» del movimiento político Defensores de la Patria, con el que De La Espriella aspira a ganar las elecciones a la Presidencia que tendrán lugar el próximo 31 de mayo de 2026.

La primera canción, que se presenta como himno de campaña, está titulada ‘Firme por la patria’ y va acompañada de un videoclip en formato vertical que combina imágenes del candidato con creaciones de inteligencia artificial, entre ellas tigres representados como humanoides con cabeza felina, traje y corbata.

«Tigre que ruge y muerde, tigre que nada teme, tigre que deja huella, Abelardo de la Espriella», repite la letra en el coro.

Las otras trece canciones, con duraciones de entre uno y cuatro minutos, también cuentan con videoclips que mezclan imágenes reales del abogado recorriendo el país con escenas generadas por IA, incluidas representaciones de figuras del actual Gobierno, como el presidente Gustavo Petro.

A sus 47 años, De La Espriella no tiene experiencia política, pero ha logrado posicionarse en la contienda. Una encuesta divulgada a seis meses de la primera vuelta presidencial, lo ubicó con el 18,2 % de la intención de voto, el mejor resultado entre los aspirantes de la derecha, solo superado por el senador de izquierdas Iván Cepeda, con el 31,9 %.

El lanzamiento musical se suma a otros rasgos poco habituales del candidato, como su declarada fascinación por Italia, visible en su forma de vestir y su pasión por la música lírica.

Además, De La Espriella ha grabado dos discos como tenor: ‘De mi alma italiana’, con clásicos como ‘O sole mio’ y ‘Volare’; y ‘Navegante’, con temas internacionales interpretados en su idioma original. EFE

